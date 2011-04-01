Demirtaş: Kızımın okulda 'Andımız'ı okumasını istemiyorum

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BDP lideri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Diyarbakır Hattat Hamit Aytaç İlköğretim Okulu 1-F sınıfında öğrenim gören kızı Delal Demirtaş'ın velisi olarak başvurdu.Dilekçesinde, "Kızım Delal Demirtaş'a anadilde eğitim hakkı tanınmazken, her gün 'Andımız' adı altında ırkçı söylemler içeren bir metnin okutulmasını kabul etmiyor, çocuklara yönelik bu şekilde bir uygulamayı insan hakkı ihlali olarak görüyorum" dedi.Bugünden itibaren kızı Delal Demirtaş'ı bu etkinlikten fiili olarak uzak tutacağını belirtti.Demirtaş, "Andımız" faaliyetinin resmi olarak kaldırılmasını ve kızının resmi olarak bu uygulamadan muaf tutulmasını talep etti.