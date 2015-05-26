Demirtaş: Keşke açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kesebilseydik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Keşke açılış kurdelesini birlikte kesebilseydik ama şimdi bu yine gidecek, Yüksekova Havaalanı açılışında bir kez daha bize hakaret edecek, HDP'ye, HDP'ye oy verenlere hakaret edecek. açık söylüyorum, havaalanı yapmak, yol yapmak, bu ülke için faydalıdır" diye konuştu

Demirtaş, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açılacak Hakkari Havaalanı’na ilişkin, "Yüksekova Havaalanı açılışında bir kez daha bize hakaret edecek, HDP’ye, HDP’ye oy verenlere hakaret edecek. Açık söylüyorum, havaalanı yapmak, yol yapmak, bu ülke için faydalıdır. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. İşçisinden mühendisine kadar kimin emeği geçmişse onlara teşekkür ediyorum ama sen yaptığın bir hizmeti, halka hakaret etmek için kullanırsan, o hizmetin kıymeti kalmıyor" dedi.

‘Barajı yıkacağız’

Demirtaş, partisince Denizli’nin Esentepe Mahallesi’nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bıçak sırtında ilerleyen bir Türkiye gerçeği ile karşı karşıya olduklarını savundu. Türkiye’nin 7 Haziran’da yapılacak seçimle "ya yeni bir ufukla barışa, demokrasiye, özgürlüğe, kardeşliğe bir kapı açacağını ya da birilerinin hırsı, hevesiyle diktatörlük ve tek adamlığa, felakete sürükleneceğini" söyledi. Demirtaş, HDP olarak seçimde "barajı yıkacaklarını", bundan şüpheleri olmadığını ancak barajı aşmayı yeterli görmediklerini belirterek, "kimliği, inancı ne olursa olsun herkesin korkmadan, kardeşçe, birbirine saygı duyarak, barış içerisinde yaşayacağı bir ülke inşa etmek" zorunda olduklarını bildirdi. Türkiye’de halkın kendi içinde dil, din, mezhep sorunu bulunmadığını belirten Demirtaş, HDP olarak ülkenin gerçekleriyle ilgilendiklerini ve bu düzeni değiştirmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Yüksekova Havaalanı'nın açılması

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da tarafsız olmamakla ve AK Parti propagandası yapmakla eleştiren Demirtaş, şunları ifade etti: "Bugün Hakkari Yüksekova’da Havaalanı açılışı var. Gönül isterdi ki, bir cumhurbaşkanı Yüksekova’ya havaalanı açmaya geldiğinde biz de birlikte olalım ama biliyorum ki kendisi AKP propagandası yapmaya gelmiş oraya. AKP propagandası yapmaya gelen bir cumhurbaşkanını karşılamak zorunda mıyız ya? Şimdi bu yine gidecek, Yüksekova Havaalanı açılışında bir kez daha bize hakaret edecek, HDP’ye, HDP’ye oy verenlere hakaret edecek. Açık söylüyorum, havaalanı yapmak, yol yapmak, bu ülke için faydalıdır. Kimin emeği geçmişse Allah razı olsun. İşçisinden mühendisine kadar kimin emeği geçmişse onlara teşekkür ediyorum ama sen yaptığın bir hizmeti, halka hakaret etmek için kullanırsan, o hizmetin kıymeti kalmıyor, bunu anlamakta zorlanıyorlar."

‘Keşke açılış kurdelesini birlikte kesebilseydik’

Demirtaş, cumhurbaşkanının, herkesin cumhurbaşkanı olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Keşke hepimizin cumhurbaşkanı olabilseydin de Yüksekova Havaalanı’nın kurdelesini beraber kesebilseydik ama şimdi Yüksekova Havaalanı’nı açacak, Hakkari halkına hakaret edecek. Hakkari’nin, Yüksekova’nın oy verdiği milletvekillerine, partiye hakaret edecek. Yani diyor ki ’size hizmet var, size hizmet yapacağım ama adalet yok, eşitlik yok. Size hizmet getireceğim ama karşımda diz çökün, onurunuzu teslim edin.’ Biz buna ’hayır’ diyoruz işte. Hizmet de olsun, adalet de olsun. Hizmet de olsun, eşitlik de olsun. Hizmet de olsun, kardeşlik, barış da olsun, demokrasi de olsun. Niye bunları birlikte yapmayalım. Niye illa sen yol yaptın, havaalanı yaptın diye herkes senin önünde diz çökmek zorunda mı? Sen devleti temsil ediyorsun. Devlet, millete vatandaşa hizmet etmek zorundadır. Niye bunu bir lütuf, armağan gibi hakaret gibi milletin gözüne sokuyorsun." Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, tüm söylemleriyle HDP’yi baraj altında bırakmaya çalıştığını ileri süren Demirtaş, şunları kaydetti: "Sen ’Maho Ağasın’ bir de onun yanında başbakan var ya, o da ’Bilo’ gibi etrafında dönüp dolaşıyor. Her türlü fitne fesadı yapmak için Maho Ağayla beraber Kibar Feyzo’lara karşı mücadele yürütüyorlar. Kim kazanacak, yoksullar, emekçiler, haktan, hukuktan, adaletten yana olanlar kazanacak. Tarih bunu defalarca ispatlamıştır. Bu defa da inşallah böyle olacak. Allah’ın izniyle sizin dualarınız sizin desteğinizle Türkiye’de hepimizin ihtiyaç duyduğu barışı, kardeşliği sağlayacağız."