Demirtaş: Kandil'in, Öcalan'ın çözüm fikirleriyle ilgili tereddütü yok

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Kandil’in, Öcalan’ın çözüm fikirleriyle ilgili bir tereddüdü olmadğını söyledi. Demirtaş, Başbakan’ın “silahlarını bırakarak” giderler şeklindeki sözlerinin bir fikir beyanı olduğunu belirterek, “Ama hayata geçer mi bilmiyorum” diye konuştu.

Demirtaş dün CNN Türk’te çözüm süreci ile ilgili soruları yanıtladı. Demirtaş, programda özetle şunları söyledi:

Çözümün tartışıldığı bir dönemde, belki çıkışı bilinçli bir provakasyon olmasa bile birileri bu olay üzerinden başka sorunlar yaratmak istiyor. Üniversiteliler dikkatli olmalı. Onlardan 10 düşünüp 1 yapmalarını tavsiye ediyoruz.

Başbakan, çözüm sürecinden birinci derece sorumlu kişi. Bu sürecin başında “baldıran zehiri de olsa içeceğiz” duruşundan sonra süreç ilerlemeye başladı. Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair hükümet, muhalefet ya da Sayın Öcalan kendi fikirlerini beyan edebilir. Bunu bir tartışma ortamı olarak görmek gerek. Başbakan’ın, “Silahlı unsurlar silahlarını bırakarak çekilmek durumundalar” açıklaması, bir fikir beyanıdır ama bu hayata geçer mi bilmiyorum.

Al – ver pazarlığı yok

(PKK silahlarını neden bıraksın, pazarlık mı var sorusu üzerine) Mesele bu kadar yüzeysel ve basit değil. İmralı’da bir al ver pazarlığı yapılmıyor.

Kandil’deki yöneticilerin Öcalan’ın çözüm fikirlerine karşı hiçbir tereddütü yok. Hükümetin geçmiş dönemdeki tutumlarından oluşan kaygı ve tereddütlere rağmen süreci tıkamak istemiyorlar. Kandil’de bütün yönetim kademeleri süreçle ilgili hemfikir. Ancak İmralı’nın orta kademeyi ikna edecek direk bir mesaj vermesi işimizi kolaylaştırır diyorlar.

Silahlı unsurların çekilmesi konusunda yüzde yüz mutabakata varıldı diyemiyorum ama çok önemli bir aşamaya gelindi. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde konu netleşmiş olacak. Kandil Öcalan’ın çağrısına uyuyor ama geri çekilmenin provakasyona uğramaması için teknik öneriler sunuyor ve geri çekilmenin demokratikleşmeye zemin sağlamasını istiyor.

(‘Silahlı militanlar sınır dışına çekilecek mi?’ sorusu üzerine) Muhtemelen İmralı’dan bir çağrı gelecektir ve o çağrıyla çekilme başlayacaktır. Bu çağrı tüm detaylarıyla belli olan bir çağrı olacak. Eğer demokratik kanallar açılırsa belki de PKK’nın KCK’nın silahla ilgili son kararı vereceği, silahları tamamen devreden çıkaracağı nihai bir sonuç yaratılacak.