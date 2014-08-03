Demirtaş: Erdoğan mal varlığını açıkladı ama Bilal paraları sıfırlayabildi mi bilmiyoruz

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Köşk yolundaki rakiplerinden Başbakan Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Servetini açıklamıyor. Açıkladığı mal varlığı resmi olarak kendine ait olanlar. Eşine oğluna damadında ne var bilmiyoruz? Bilal'de ne var bilmiyoruz, sıfırlayabildi mi ne kadlı bilmiyoruz. Gerçi o da bilmiyordur" dedi.

"Bu seçim adil bir seçim de olmuyor maalesef" diyen Demirtaş, "AKP'nin adayının devlet medya ve finans gücünün arkasına alarak çirkin bir yarışa dönüşmüş durumda" ifadesini kullandı.

Demirtaş, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Kadıköy'de halka hitap etti.

İşte Demirtaş'ın konuşmasından satır başları:

Bizim değişim mesajımız karşısında panikleyen tek bir kişi var o da Recep Tayyip Erdoğan. Yeni yaşam çağrımız herkeste özellikle ezilenlerce büyük bir heyacana yol açtı. Ancak bu çağrı Erdoğan'ın hesaplarını bozdu. Bütün hesaplarını tek adam olmak üzere yapmıştı. Sizler bu gidişata dur diyoruz kendi adayımız çıkarıyoruz diyene kadar beyefendinin keyfi yerindeydi. Tek dil tek ırk üzerinden millet anlayışı halkaların dayanışma duvarına çarparak dağıldı. Bunun paniği ve korkusuyla her yerde bize saldırıyor. Fakat kurtuluşu yok. Artık Türkiye'de yeni bir siyasi mücadele var.

‘68'den beri birlik arayışı içinde olduk’

Bizler hep birlik arayışı içinde olduk. 68 kuşağının mücadelesinde bu birliği denedik. HEP ile bunu denedik. Çatı partisi ile bunu denedik. Ama kalıcı birliği sağlamak için Cumhurbaşkanı seçimleri buna vesile olsun istiyoruz. Ezilenlerin biraraya gelmesine vesile olsun diye aday olduk. Koltuğa sevdamızı ilan etmek için aday olmadık.

‘Devletin iki adayı var halkların bir adayı’

Oy vermeye gittiğiniz zaman kabinde önünüzdeki üç fotoğraftan sadece bir tanesi senin gibidir. Cebinde seninki kadar para vardır. Diğerleri seni temsil etmiyorlar. Senin ezilen biri olarak acılarını temsil etmiyorlar. Oy kabinine girdiğinizde önünüzde sadece bir tane halkların adayı olacak. Devletin iki adayının yanında halkların bir adayı olacak.

‘Beyefendi yüzde 58 oy alacağını söylüyor ama...’

Bu seçim adil bir seçim de olmuyor maalesef. AKP'nin adayının devlet medya ve finans gücünün arkasına alarak çirkin bir yarışa dönüşmüş durumda. Anket yaptırıyor ve yüzde 58 oy alacağını söylüyor beyefendi. Eğer böyle ise bu panik nedir? Yer gök senin resimlerinle doludur. TRT'ye talimat vermişsin adamlar peşinde koşmaktan helak oldular. Valilere emir vermişsin iş adamlarına bağış yapmak zorunda bırakmışsın. Madem yüzde 50'den fazla oyun varsa neden korkuyorsun gel canlı yayında iki saat tartışalım. Belki oyun yüzde 70 olur. Bırakalım bize oy verecekler bizi iyi tanısınlar. Kimiz neyiz görsünler.

‘Bilal'de ne var bilmiyoruz? gerçi o da bilmiyordur’

Sınıf başkanı bile seçerken tanımak istiyoruz, ismimizi durduk yere tahtaya yazmasın, dürüst olsun istiyoruz. Başkan seçeceğimiz kişi sınıftan tebeşir çalmasın istiyoruz. Sınıf başkanı seçerken bu kadar özen gösteriyoruz madem ülkeyi yönetecek kişiyi seçerken onu tanımak istemeyecek miyiz? Yüzde 55 oyum var diyor ama iki saatlik canlı yayından kaçıyor. Servetini açıklamıyor. Açıkladığı mal varlığı resmi olarak kendine ait olanlar. Eşine oğluna damadında ne var bilmiyoruz? Bilal'de ne var bilmiyoruz, sıfırlayabildi mi ne kadlı bilmiyoruz. Gerçi o da bilmiyordur.