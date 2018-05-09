Demirtaş: İnce'nin ziyareti siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir

HDP’nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş, CHP’li rakibi Muharrem İnce’nin kendisini 1.5 seneden uzun süredir tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ndeki ziyareti sonrası bir mesaj yayınladı. İnce’nin ziyaretini, hem bu adaletsizliklere kendisinin şahsında dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı bulduğunu belirten Demirtaş, “Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır” dedi.

İnce’nin ziyaretinin ‘HDP seçmenlerine yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneği olduğunu kaydeden Demirtaş, “Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, her hâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.HDP Genel Merkezi tarafından yayınlanan mesajın tamamı öyle:

“Öncelikle Sayın Muharrem İnce’ye, ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemizde uzun süredir, her alanda yaşanan adaletsizlikler seçim sürecinde de devam ediyor. Sayın İnce’nin bu ziyaretini hem bu adaletsizliklere benim şahsımda dikkat çekilmesi hem de siyasi nezaket açısından önemli ve anlamlı buluyorum.

"Dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil"

Ben ve arkadaşlarım, cezaevinde siyasi rehine olarak tutuluyoruz. Ama maalesef ki, dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil. OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, devletin bütün imkânlarının tek bir Cumhurbaşkanı adayı için seferber edilmesi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkânsız kılmıştır. Umuyor ve diliyorum ki, bu adaletsiz yarışa rağmen seçimler demokrasinin, özgürlüklerin ve barışın önünü açacaktır.

Yine, seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum.

"Kampanyanın sonunda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunacağız"

Sayın İnce’nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir. Bu şekilde, siyasi görüşlerimiz farklı olsa da, karşılıklı saygı çerçevesinde yürüteceğimiz seçim kampanyasının sonunda kazanan kim olursa olsun, herhâlükârda toplumsal uzlaşı ve barış kültürüne katkı sunmuş olacağız. Sayın İnce’nin de bu anlayışla hareket ediyor olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu belirtmek isterim.

Halkımız her şeyin en güzelini hak ediyor elbette. Bütün engellere, baskılara ve zorluklara rağmen ezilenlerin onurlu temsiliyeti için ben ve partim HDP, seçim kampanyamızı bu anlayışla yürüteceğiz.

Bu vesileyle kendisine ve diğer adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyor, ziyareti ve insani dayanışması nedeniyle Sayın İnce’ye bir kez daha teşekkür ediyorum.

Seçimlerin ülkemiz ve halkımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”