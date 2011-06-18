T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: İlk 3 madde değişmeyecekse 82 Anayasası kalsın

Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni Anayasa’da, 1982 Anayasası’nın değiştirilemez

18 Haziran 2011 03:00

T24 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni Anayasa’da, 1982 Anayasası’nın değiştirilemez tüm maddelerinin değiştirilmesini isteyerek “Anayasa’nın başlangıcı ve ilk 3 maddesi değişmeyecekse 82 Anayasası kalsın, çünkü yapılacaktan çok daha iyi olacağı kesin” dedi.



Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Demirtaş, yeni Anayasa, Başbakan Erdoğan’ın helalleşelim çağrısı ve BDP dışından seçilen bağımsız adayların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş şunları söyledi: “AKP, Anayasa taslağını tasarlama zemini değil. Bunun zemini herkesin eşit sayıda üye vermesiyle oluşturulacak bir uzlaşma komisyonu ile olur. 1982 Anayasası’nın tamamen bir kenara bırakmalıyız. İlk giriş cümlesinden başlayarak yepyeni bir Anayasa yapmalıyız. 82 Anayasası’nın başlangıç ve ilk 3 maddesinde de sorunlar var. Biz devletin şekli, başkentinin Ankara olması ve bayrağına karşı değiliz. Bunlara hiç itirazımız yok ve aksine bunları savunuyoruz da. Ancak ilk 3 madde doğru düzenlenmeli. Daha sade ve diğerleriyle bütünlük arz edecek şekilde düzenlenerek bu iş hallolur. Eğer Anayasa’nın başlangıcı ve ilk 3 maddesi değişmeyecekse 82 Anayasası kalsın çok daha iyi olur.


'Zararı kim tazmin edecek'

Erdoğan züccaciye dükkânına dalıyor, her şeyi kırıp döküyor, sonra çıkıp ‘Kusura bakmayın, helalleşelim’ diyor. İyi de kırıp döktükleri, gönlünü kırdıkları ne olacak? Verdiği zararı kim tazmin edecek? Bizi çok kötü kırdı. Şimdi bizimle nasıl helalleşecek. Bize ‘Zerdüşt’ dedi, ‘Apo’yu peygamber yaptılar’ dedi, ‘Kürtçe ezan okudular’ dedi, ‘Terörist’ dedi. Bu kadar yalan ve hakarete karşın biz dava açmadık. Şimdi çıkıp ‘Haksızlık yaptım, kusura bakmayın’ diyebilir mi? Özür dileyebilir mi? Yalanı, iftirayı at, her şeyi kır dök, sonra da ‘Gelin helalleşelim’ demek olmaz.”


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24