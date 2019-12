Demirtaş: İlk 3 madde değişmeyecekse 82 Anayasası kalsın

T24

'Zararı kim tazmin edecek'

Habertürk’ün sorularını yanıtlayan Demirtaş, yeni Anayasa, Başbakan Erdoğan’ın helalleşelim çağrısı ve BDP dışından seçilen bağımsız adayların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş şunları söyledi: “AKP, Anayasa taslağını tasarlama zemini değil. Bunun zemini herkesin eşit sayıda üye vermesiyle oluşturulacak bir uzlaşma komisyonu ile olur. 1982 Anayasası’nın tamamen bir kenara bırakmalıyız. İlk giriş cümlesinden başlayarak yepyeni bir Anayasa yapmalıyız. 82 Anayasası’nın başlangıç ve ilk 3 maddesinde de sorunlar var. Biz devletin şekli, başkentinin Ankara olması ve bayrağına karşı değiliz. Bunlara hiç itirazımız yok ve aksine bunları savunuyoruz da. Ancak ilk 3 madde doğru düzenlenmeli. Daha sade ve diğerleriyle bütünlük arz edecek şekilde düzenlenerek bu iş hallolur. Eğer Anayasa’nın başlangıcı ve ilk 3 maddesi değişmeyecekse 82 Anayasası kalsın çok daha iyi olur.Erdoğan züccaciye dükkânına dalıyor, her şeyi kırıp döküyor, sonra çıkıp ‘Kusura bakmayın, helalleşelim’ diyor. İyi de kırıp döktükleri, gönlünü kırdıkları ne olacak? Verdiği zararı kim tazmin edecek? Bizi çok kötü kırdı. Şimdi bizimle nasıl helalleşecek. Bize ‘Zerdüşt’ dedi, ‘Apo’yu peygamber yaptılar’ dedi, ‘Kürtçe ezan okudular’ dedi, ‘Terörist’ dedi. Bu kadar yalan ve hakarete karşın biz dava açmadık. Şimdi çıkıp ‘Haksızlık yaptım, kusura bakmayın’ diyebilir mi? Özür dileyebilir mi? Yalanı, iftirayı at, her şeyi kır dök, sonra da ‘Gelin helalleşelim’ demek olmaz.”