Demirtaş ile görüşmek isteyen HDP'li vekillere bakanlık engeli

HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan ve Tunceli milletvekili Alican Önlü, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan’ı, bakanlık izni olmadığı gerekçesiyle ziyaret edemedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ve HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’ı ziyaret etmek için Edirne’ye geldi.

Cezaevine giden HDP’li vekiller yaklaşık 1 saat sonra çıkarak gazetecilere açıklamalarda bulundu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Adalet Bakanlığı’nın kendilerine görüş izni vermediğini söyledi. Bunun ‘keyfi’ bir uygulama olduğunu öne süren Paylan, “Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Hakkari milletvekilimiz Abdullah Zeydan’ın tutuklu bulunduğu cezaevine geldik. Biz takribi aylardır, eş genel başkanımızla görüşmek istiyoruz. Bir milletvekili olarak bunları özgürce yapmak istiyoruz. Çünkü partimizin eş genel başkanı kendisiyle özgür şartlarda haftalık olağan görüşmelerimizi yapmak istiyoruz. Ancak aylardır başvurularımızı yapmamıza rağmen Adalet Bakanlığı, keyfi bir şekilde bu izinleri vermiyor. Bu çerçevede cezaevi müdürü ve yardımcısıyla görüştük” dedi.

“Seçilmişlerin özgür olmasını istiyoruz"



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan’ın tutuklu olduğu cezaevi koşullarıyla ilgili bir sorun olmadığını kaydeden Paylan, “Eş Genel Başkanımız ve Hakkari milletvekilimizin koşullarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını öğrendik. Esas sorun özgürlüklerin kısıtlanmış olması. Anayasa Mahkemesi’nden beklediğimiz tutuksuz yargılanma kararırının hala gelmemiş olmasıdır. Bir an önce bütün seçilmişlerimizin özgür olmasını bekliyoruz. Siyaset kanallarının açılmasını bekliyoruz. Adalet Bakanlığı’nın, Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar öncelikle milletvekillerinin kendi genel başkanlarıyla görüşme şartlarını yaratmasını bekliyoruz. Görüşemeden geri dönüyoruz” diye konuştu.