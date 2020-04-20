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Demirtaş: İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler buradan görüyoruz; hesap sorma isteğimizi diri tutalım

20 Nisan 2020 10:02

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kişisel sosyal medya hesabından görüşleri paylaşıldı. "İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz" diyen Demirtaş, "Hesap sorma isteğimizi diri tutalım. İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı. Çünkü umutsuz değiliz" diye seslendi.

Demirtaş eski bir Meclis konuşmasını, "Bizi iktidarlar değil; dayanışma, iyilik ve sevgi kurtaracak. Moralinizi hiç bozmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle" notuyla yayımladı.

Demirtaş şunları kaydetti:

"Herkese merhabalar. İktidarın son günlerde giderek artan olumsuz uygulamalarını bizler de buradan görüyoruz. Bu süreçte yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları asla unutmayalım. Hesap sorma isteğimizi diri tutalım.

İktidarın ayırımcı uygulamaları moralimizi bozmamalı. Çünkü umutsuz değiliz. Umut ve moral için Saray'a değil, birbirimize bakmalıyız. Dayanışmayı güçlendirmeli, birbirimize yardım etmeliyiz. Çünkü aydınlık ve güzel günler ancak bu şekilde gelir.

Bizi iktidarlar değil; dayanışma, iyilik ve sevgi kurtaracak. Moralinizi hiç bozmayın. Sağlığınıza dikkat edin. Kalbimiz ve dualarımız sizlerle."

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