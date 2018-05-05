Demirtaş: Hücremdeki ankette yüzde 100 ben çıktım; şaka şaka bir defasında...

Yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu bugün resmi olarak duyurulan Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda "cezaevinden aday olmasına" yönelik eleştirilere yanıt verildi.

Demirtaş'ın hesabından şu mesaj paylaşıldı:

"Neyine güvenerek cezaevinden aday oldun diyenlere; cezaevindeki hücremde yaptığım ankette hep %100 ben çıktım. Şaka şaka :) Bir defasında kendime kızıp oy vermeyince %50 çıkmıştım."

Demitaş'ın hesabından daha sonra "Ama buna da güvenmiş olabilir miyim acaba?" notuyla mitinglerinin fotoğrafları paylaşıldı.