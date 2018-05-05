Demirtaş: Hücremde yaptığım ankette bir defa yüzde 50 çıktı!

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında "Artık sağ faşizme karşı, sol demokratik bir alternatifi öne çıkarmanın zamanı geldi" paylaşımında bulundu.

Tutuklu HDP'li vekil Abdullah Zeydan'la fotoğrafını paylaşan Demirtaş, "Neyine güvenerek cezaevinden aday oldun diyenlere; cezaevindeki hücremde yaptığım ankette hep yüzde 100 ben çıktım. Şaka şaka. Bir defasında kendime kızıp oy vermeyince yüzde 50 çıkmıştım" ifadesini kullandı.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden Selahattin Demirtaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Artık sağ faşizme karşı, sol demokratik bir alternatifi öne çıkarmanın zamanı geldi. Emekten, ezilenden, yoksuldan yana bir gelecek var etmek daha mümkün. Kadınların eşit, özgür ve onurlu bireyler olarak, örgütlü bir güç olarak yaşamın her alanında var olması artık gerçekten mümkün. Gençler siz durun ya : ) Ortalık zaten karışık. Her şey sizinle beraber, sizin için. Merak etmeyin, geleceği en sağlam olan sizsiniz artık.”

"Sayılı gün çabuk geçer"

Farklı kesimlerden mağdur edilen herkese “50 gün sayılıdır, çabuk geçer” diye seslenen Demirtaş, “Her şeyi bizden beklemeyin, 50 gün boyunca siz de gayret edin. Kamplaşmadan, kutuplaşmadan, gerilimden bıkanlar; seçimi beklemeyin, şimdiden birbirinize sarılın, kardeşliği yüreğinizde hissedin” dedi.