Demirtaş: Hiçbiri yaşanmayabilirdi

T24 - BDP'nin desteklediği yedi adayın YSK tarafından veto edilmesinin ardından çıkan çatışmalarda bir kişi hayatını kaybetti. YSK’nın, adaylarından 6’sına seçim yolunu açan kararını olumlu bulan ve “bunların hiçbiri olmayabilirdi” diyen eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, önlerine konan diğer vetolara dikkat çekti.

BDP’nin 7 adayından 6’sının seçime girebileceğine dair kararına, partinin eski genel başkanından şu yorum geldi:



"Kısmen olumlu ama önümüzde sadece YSK’nın koymuş olduğu veto yok. Yaşamın her alanında veto ve yasaklamalarla karşı karşıyayız.



Yaşananların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Bunlar bizim arzuladığımız ve tercih ettiğimiz şeyler değil. Seçim döneminde gerginlikten yana değiliz."



"Kararın düzeltilmiş olması ve bir yanlıştan geri dönülmüş olunması kısmen olumludıur ama bunların hiçbiri olmayabilirdi” diyen Demirtaş, “Ve de bedelleri bu kadar ağır olmayabilirdi. Bugün 18 yaşında bir kardeşimizi bu gösterilerde vurulduğu için maalesef toprağa verdik” şeklinde konuştu.



“Bu süre zarfında, kendi iradesine yapılan saldırı karşısında dik duruş gösteren bütün halkımıza şükran ve teşekkürlerimiz sunuyoruz” diyen Demirtaş, destek ve dayanışma içinde olan bütün kesimlere de teşekkür etti.



Şu an kadar adayların seçim çalışmalarını durdurması yoluna gitmedik. Seçimlere girmemek de öne çıkan seçenek değildi. Adaylar bölgelerindeki çalışmaları sürdürecekler.



Önlerinde sadece YSK’nın koymuş olduğu vetonun olmadığını ve yaşamın her alanında veto ve yasaklamalarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Demirtaş, “Bunların giderilmesine yönelik talep ve beklentimiz hükümetten karşılık görmedi. Hükümet bu talepler konusunda açıklama yapma ihtiyacı hissetmedi, bunların hepsi devlet vetosudur” şeklinde konuştu.





'BU KADAR HUKUKSUZLUĞA RAĞMEN...'



Arzularının gerçek anlamda ileri demokrasi ve bunun toplumsal kültür haline gelmesi olduğunu söyleyen Demirtaş, "Bunun çabasını veriyoruz. Türkiye kamuoyu bizi yakından takip ederek bunu anlayacaktır” dedi.



Demirtaş, "Ayrıca bu süre zarfında yüzlerce arkadaşımız gözaltına alındı ve hala oradalar. Bütün bu insanların serbest bırakılması lazım. AKP il başkanlıklarının dahi gözaltı merkezi haline gelmesi haksızlıktır. Umut ederim ki bu kadar hukuksuz, anti demokratik uygulamaya rağmen Türkiye hak ettiği demokrasi, barış ve özgürlük ortamına kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.





'TANSİYONU POLİS YÜKSELTİYOR'



Demirtaş, “Tansiyon düşecek mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi:



Biz şiddet olsun çağrısı yapmadık ve bir kez daha ifade ediyorum; talepler demokratik çerçevede dile gitirilebilir ama bu sivil insanların, esnafın zarar göreceği şekilde olmamalı. Molotof ve taş

“Gösteriler sürerken de belirttim. Tansiyonu yükselten şey polisin sert tutumudur. İnsanlar meydanlarda taleplerini haykırmalıdırlar. Bu her siyasi organizasyon için geçerlidir. Güvenlik güçleri bunlara tahammül göstermeli ve özgürlük olarak bakmalıdır.



Yaşananlar bizim arzuladığımız ve tercih ettiğimiz şeyler değil. Seçim döneminde gerginlikten yana değiliz. Demokratik tepkilere müsaade edilmesini, işkencelere ortam sağlanmamasını istiyoruz, talepler de demoratik çerçevede dile getirilmelidir.





YENİ BAŞKAN GEYLANİ



Öte yandan Demirtaş, basının karşısına birlikte çıktığı Hamit Geylani'nin bugünkü parti meclisinde partinin yeni başkanlığına getirildiğini belirtti.