Demirtaş: Hepinize HAYIR’lı işler

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş TKP Genel Başkanı Erkan Baş’a gönderdiği mektupta "Gelecek ümitlerimiz her zamankinden daha güçlü" dedi.

dihaber'de yer alan habere göre, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme talebi kabul edilmeyen TKP Genel Başkanı Erkan Baş Twitter hesabı üzerinden Demirtaş'ın mesajını paylaştı.

Demirtaş'ın Erkan Baş aracılığı ile paylaştığı mesaj şöyle:

“Ziyaretin ve yoldaşça dayanışma tutumun için çok teşekkür ediyorum. Dışarıda ve içeride umudu büyüten bütün direniş ve çabaları senin şahsında selamlıyorum. Gelinen aşamaya dair gelecek ümitlerimiz her zamankinden daha güçlüdür artık.

Bu günlerin gelecek yüzyıllarımızı belirleyen tarihsel dönemine denk bir duruşu ortaya koyan Türkiyeli sosyalistlere de selam ve sevgilerimi iletiyor, yakın zamanda görüşeceğimiz için fazla da yazmıyorum şimdilik. Hepinize 'HAYIR’lı işler”