T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: Hepinize HAYIR’lı işler

Demirtaş, TKP Genel Başkanı Erkan Baş’a mektup gönderdi

01 Nisan 2017 00:49

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş TKP Genel Başkanı Erkan Baş’a gönderdiği mektupta "Gelecek ümitlerimiz her zamankinden daha güçlü" dedi.

dihaber'de yer alan habere göre, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşme talebi kabul edilmeyen TKP Genel Başkanı Erkan Baş Twitter hesabı üzerinden Demirtaş'ın mesajını paylaştı.

Demirtaş'ın Erkan Baş aracılığı ile paylaştığı mesaj şöyle:

“Ziyaretin ve yoldaşça dayanışma tutumun için çok teşekkür ediyorum. Dışarıda ve içeride umudu büyüten bütün direniş ve çabaları senin şahsında selamlıyorum. Gelinen aşamaya dair gelecek ümitlerimiz her zamankinden daha güçlüdür artık.

Bu günlerin gelecek yüzyıllarımızı belirleyen tarihsel dönemine denk bir duruşu ortaya koyan Türkiyeli sosyalistlere de selam ve sevgilerimi iletiyor, yakın zamanda görüşeceğimiz için fazla da yazmıyorum şimdilik. Hepinize 'HAYIR’lı işler”

ETİKETLER

demirtaşmektuperkan baş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24