HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, seçim öncesi seçmenlere son kez Twitter'dan seslendi. Saat 17:50'de TRT Haber ekranında olacağını söyleyen Demirtaş, ''HDP’ye ve bana oy vermeniz için en az bir neden bulacağınızdan kuşkum yok'' diyerek seçmenlerden kendisini izlemesini istedi.

Selahattin Demirtaş, gerilimden uzak bir seçim dilediği paylaşımında ''Sandığa giderken de oylar sayılırken de, diğer partilerin seçmenleriyle kardeşçe bir dayanışma içinde, demokratik olgunluğa yaraşır bir tutumla hareket edeceğinize inanıyorum" diye yazdı.

Kararsız seçmene de çağrıda bulunan HDP Cumhurbaşkanı Adayı: "Sandığa gitmekte kararsız olan yurttaşlarımız, siyasi tarihimizin bu en önemli seçiminde sorumluluk almaktan geri durmasın lütfen'' ifadesini kullandı.

Selahattin Demirtaş tarafından yapılan paylaşımlar şöyle: