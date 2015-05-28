HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "HDP barajı aşamazsa, AKP Türkiye’yi Suriye’de savaşa sokacak, Türk ordusu Suriye'ye sokulacak ve felakete sürüklenecek" dedi.

"Barajı aştığımızda o MİT TIR'larında yakalanan silahların hesabını verecekler" diyen Demirtaş, "AKP düşerse bütün pislikleri ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.

Demirtaş, partisinin Hatay'da düzenlediği mitingde konuştu.

Demirtaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

-AK Parti'nin gerçekleştirdiği politikalarla bu zulümleri yaşadınız.



-Bugün gezi direnişinin yıldönümü, zulme karşı dik duran bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gezide kaybettiğimiz şehitlerimizi buradan anıyorum. Sadece özgür bir yaşam istedikleri için, sadece kendi inancına, kendi kimliğine laik bir yaşam istediği için, herkes için özgürlük istedikleri için, herkes için barış istedikleri için katledildiler. 7 Haziran akşamı göreceksiniz. Ne kadar büyük suçlara, ne kadar büyük günahlara imza attıklarını biliyorlar.



-Suriye'de bir meshep, bir kimlik üzerinden taraf tutmayın. Orada yapılması gereken asıl doğru tutum, rejimde dahil olmak üzere bir masada buluşturmaktı. İktidar olabilirsek yapacağımız ilk iş Suriye'de ateşkesi sağlayacağız. IŞİD ve benzeri tecavüz ordularını kapatmakla başlayacağız. Sınırlarımızı istedikleri gibi kullanan, burada silah desteği alan lojistik grupları bitireceğiz. Orada eğer silah desteği, lojistik destek, istihbarat desteği sağlanmasaydı böyle olmazdı.

-Dün dedim ki AKP politikası yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz dedim, bugün kabul etti. O kadar mazlum o kadar mağdur. Yeter ki beni çağırın yufka açmaya da gelirim diyor. AKP propagandası yapayım da ne olursa olsun. Derdi millet değil, yufka da değil. AKP’nin adaylarını bile ben belirledim diyor, itiraf ediyor.

Özellikle yufka açan kadınlar, oklava elinizde hazır bekleyin, her an gelebilir. AKP propagandası yaptığı anda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Derdi size yardım etmek değil, onun derdi başkaysa siz de elinizdeki oklavayla 7 Haziran’da ona gereken cevabı verin artık.

‘Barajı aşarsak, AK Parti, Suriye'ye savaş ilan edecek’

-HDP barajı aşamazsa seçimden sonra AK Parti, Suriye'ye savaş ilan edecek, Türk ordusu Suriye'ye sokulacak ve felakete sürüklenecek. Sizler hesabınızı iyi yapın. Parti olarak seçime girmediğimzi olmadığı için baraj kaygımız var. Hiç bir anket şirketi bizim barajı geçeceğimiz ölçemiyor. Oy çalmayla baraj altında bırakılabiliriz. Barajı rahatlıkla aşarak hırsızlık yapamayacak kadar güçlü olmak.