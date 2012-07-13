Valiliğin yasakladığı miting için gözler Diyarbakır'da

BDP; 14 Temmuz 2011'de 13 askerin hayatını kaybettiği Silvan çatışması ile Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) "demokratik özerklik" ilanı yapmasının birinci yıldönümüne rastlayan Diyarbakır mitingi için, valiliğin yasaklama kararına rağmen halka katılım çağrısı yaptı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yanında milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır sokaklarında dolaşarak, "cumartesi günü mitingi yapacaklarını" söyledi ve halkı davet etti.

BDP'nin Diyarbakır’da yapmayı planladığı "Özgürlük İçin Demokratik Direniş" mitingine izin verilmedi. Mitingi, yasak kararına rağmen yapacaklarını söyleyen BDP Genel Başkanı Demirtaş , yardımcısı Gültan Kışanak, DTK Genel Başkan Yardımcısı ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, milletvekilleri Demir Çelik, Mülkiye Birtane, İbrahim Binici, Sebahat Tuncel , Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve ilçe belediye başkanları ile Diyarbakır ’ı dolaşarak halkı yapacakları mitinge davet etti.

Demirtaş , bütün hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladığı mitingin Diyarbakır Valiliği tarafından yasak olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığını iddia etti. Sorunun çözülmesini umut ve temenni ettiklerini, arkadaşlarının Ankara ’da İçişleri Bakanlığı düzeyinde bazı girişimleri olduğunu belirten Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bugün sonuç verir diye bekliyoruz. Biz doğrusu Diyarbakır ’da coşkulu kitlesel bir miting yapmak istiyoruz. Şimdi valiliklerin ve kamu yöneticilerin bu tür durumlardaki temel görevi mitinglerin, gösterilerin yapılması sırasında sadece o mitingin serbestçe, özgürce yapılabilmesi için tedbirleri almaktır. Bunun ötesindeki tedbirler, yasaklamalar, anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve kanunlara da aykırıdır. Bu kanuna aykırı kararı ilk günden beri geri almasını bekliyorduk. Şimdi bütün hazırlıklarımız ile biz yarın artık mitingimizi gerçekleştirebilecek düzeydeyiz. Diyarbakır ’da esnafımızı da ziyaret ederek bir kez daha bütün halkımızı mitingimize davet ediyoruz."

Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması tartışmasının bir an önce de hükümetin gündeminde yer almasını isteyen Demirtaş, "Çünkü, artık çözümün bu kadar net, bu kadar açık bir şekilde tartışılması dışında yapılabilecek hiçbir şey yoktur. Bu miting çözüme barışa vesile olsun. Bu miting Türkiye ’de kronikleşmiş ve çözülemez denilen bütün sorunlarımızın çözülebileceğini göstersin istiyoruz. Bu nedenle bütün halkımızı 7’den 70’e İstasyon Meydanı’na çağırıyoruz" dedi.

Derik'te 8 gözaltı

Bu arada Mardin’in Derik ilçesinde Diyarbakır mitingi için esnafa davet bildirileri dağıtan Belediye Başkan Vekili Doğan Özbahçeçi’nin de aralarında bulunduğu 8 BDP’li gözaltına alındı.