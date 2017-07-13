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Demirtaş hakkındaki hapis cezası kararı bozuldu

Mahkeme Demirtaş için 5 ay hapis cezası vermişti

13 Temmuz 2017 19:36

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahatin Demirtaş hakkında, Doğubayazıt 2. Asliye Mahkemesi tarafından verilen hapis cezasını bozdu.

Doğubayazıt 2. Asliye Mahkemesi, Demirtaş hakkında 21 Şubat 2017 tarihinde, "Hükümeti alenen aşağılamak suretiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" gerekçesiyle 5 ay hapis cezası vermişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, bugün açıkladığı kararla Demirtaş hakkındaki bu hükmü, Demirtaş'ın avukatlarının, benzeri konuşmaları nedeniyle başka mahkemelerde süren davalarının birleştirilmesi talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozdu. 

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