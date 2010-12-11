Demirtaş: Gülen cemaatiyle ittifak yapmamız söz konusu değil

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gülen cemaati ile ittifak yapmalarının söz konusu olmadığını söyledi.



İmralı'da avukatlarına, Gülen cemaatini hiçbir zaman tarikat olarak görmediğini açıklayan Öcalan, 'Türkiye'nin iki dinamik gücü Gülen cemaati ve Kürtlerin karşılıklı anlayış göstermeleri gerektiğini' söyledi. Öcalan'ın açıklamaları tartışılmaya devam ederken BDP cephesi de Gülen cemaatiyle ilgili görüşlerini dile getirdi.



Cnn Türk'ün sorularını cevaplayan Demirtaş, Gülen hareketiyle ittifak yapmalarının söz konusu olamayacağını söyledi.





"Gülen hareketiyle ittifak yapmamız mümkün değil"



"Kürt sorunu gibi çok kronik bir sorunun çözümünde, Gülen hareketi, MHP, CHP, diğer siyasal güçler, sivil toplum örgütleri olur, kim pozitif yaklaşım sunmak isterse BDP olarak biz onlarla diyalog içerisinde oluruz" diyen Demirtaş, Gülen hareketiyle bir idelojik ittifaklarının ve birlikte çalışmalarının söz konusu olamayacağını belirtti. Gülen hareketiyle aralarında kan uyuşmazlığı olduğunu vurgulayan Demirtaş, "İkisi de belli gücü olan hareketler. Ama ne tabalarında ne de tavanlarında bir ortaklaşmanın yakınlaşmanın zemini yok" dedi.





