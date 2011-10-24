Demirtaş: Gelen yardımda kardeş kokusu var



T24 - BDP Genel Başkanı Demirtaş Van ve ilçelerinde incelemelerde bulundu. Demirtaş, izlenimlerini twitter hesabından paylaştı.











BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş depremin yıktığı Van’da incelemelerde bulundu, yardımları dağıttı. Demirtaş twiter hesabından yardımlarla ilgili, "Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlarda kardeş kokusu, kardeş selamı var. Herkese teşekkürler" dedi.



Radikal gazetesinin Anka'ya dayandırdığı habere göre, Van’daki 7.2’lik deprem BDP’yi de harekete geçirdi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile Van milletvekilleri ile çevre illerdeki milletvekilleri Van ve ilçelerinde incelemelerde bulundu.





Demirtaş Van’daki ilk izlenimlerini twitter hesabından paylaştı. Van Canikli’de bulunduklarını anlatan Demirtaş, gördükleri manzarayı, "Canikli köyündeyiz. Yıkılmayan ev yok. Üç katlı okul yerle bir olmuş ve maalesef 10 ölü" diye aktardı.



Gönderilen ilk yardımların dağıtıldığını anlatan Demirtaş, "Yapacak çok iş var. Onlarca köy yerle bir olmuş. Kimse henüz köylere ulaşmamış. Kızıltepe, Cizre ve Nusaybin’den gelen battaniye ve gıdaları ulaştırdık. Her koliden yardımınızla birlikte sıcak selamınız da vardı. Teşekkürler" dedi.



Valilik, belediye ve STK’lar el ele verip iyi bir koordinasyon sağlanırsa kısa sürede yardımların her yere ulaşacağına dikkat çeken Demirtaş, "Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlarda kardeş kokusu, kardeş selamı var. Herkese teşekkürler" dedi.



BDP Van Milletvekili Özdal Üçer de Erciş’teki incelemelerini anlattı. Van’da yaşayan eşi ve çocuklarının binada çatlak oluşması üzerine akrabalarının yanına, köye gittiğini anlatan Üçer, Erciş’te yardımlarda sorun olduğunu söyledi. Yardımların kağıt üzerinde kaldığını ileri süren Üçer, koordinasyon eksikliği ve duyarsızlık olduğunu savundu. Üçer, özellikle Erciş’in köylerine yardım gitmediğini belirterek, "Enkazın altında kalan hükümet, devlet" dedi.









