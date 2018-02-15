Demirtaş: FETÖ, hükümetin ve çözüm sürecinin altını oydu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, \'örgüt yöneticiliği\' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada savunmasına devam etti. Savunmasında çözüm sürecinden bahseden Demirtaş, “Onlar da (hükümet) sorumluluk üstlendiler. Ama onlar cemaati beslediler. Cemaat onların altını oydu, çözüm sürecinin altını oydu\" dedi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'nde görülen davada, Selahattin Demirtaş\'ın yarıda kalan savunmasına devam edildi. Savunmasında, usulsüz bir şekilde hazırlandığını iddia ettiği iddianamede lehinde tek bir delilin bulunmadığını belirten Demirtaş, \"Başka bir ülkeye götürün iddianameyi okusunlar, \'bu kadar vahşi insan olamaz\' derler. Ama Selahattin Demirtaş bu değil. Hiç değilse objektif bir şeyler olsaydı, \'en azında yargı bizi anlamış ve bizi yargılıyor\' derdik. Sanki Demirtaş ve arkadaşları bu ülke için hiç iyi bir şey yapmamış. Biz ülkenin barışı ve güveni için hükümetten daha çok elimizi taşın altına soktuk. Barış için yüz binlerce yol yaptık. Hükümetin yürüttüğü çözüm süreci için. Bu dönemde hatırlıyorum Sırrı Süreyya Önder ile konuşmuştuk. \'Bu süreç başarı ile sonuçlanırsa madalyayı başkasına takacaklar. Ama başarısız olursa, hesabını bizden soracaklar\' demiştik. Bu davanın bir yönü de budur. Sanki herkes üzerine düşeni yapmış; bütün sorumlu HDP ve Demirtaş gibi bu dönemdeki faaliyetlerimiz fezleke ve iddianamelere konulmuş\" dedi.

\'KAMUOYU 54 KİŞİNİN KATİLİ OLARAK TUTUKLUYUM SANIYOR\'

Tutuklanmasına dayanak olan 6-8 Ekim olaylarına ilişkin fezlekedeki suçlamalardan dolayı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasının talep edildiğini bildiren Demirtaş, \"Tutuklanma gerekçe de bu fezlekedir. Ama bu suça istinaden istenen cezanın infazını bitirdim, ama hala tutukluyum. Kamuoyu zannediyor ki ben 54 kişinin katili olarak tutukluyum. İddianame bu yönüyle de başka bir garabet taşıyor\" diye konuştu.

\'FEZLEKEDE ÜYELİK, İDDİANAMEDE YÖNETİCİLİK SUÇLAMASI VAR\'

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ve yargılanmasına neden olan fezleke ve diğer fezlekelerde \'örgüt üyeliği\' suçlaması, iddianamede ise \'örgüt yöneticisi\' suçlamasının olduğunu anlatan Demirtaş, \"Örgüt üyeliği ve 6-8 Ekim olaylarını konu alan fezlekelerden tutukluyum, ancak savcı örgüt yöneticiliğinde iddianame düzenlemiş. Fezlekede olmayan bir suçlamadan hakkımda iddianame tanzim edilmiş. Dokunulmazlığım kaldırıldığında hazırlanan 102 fezleke arasında, \'örgüt yöneticiliği\' diye bir suçlama yok. Tutuklanma gerekçemde de böyle bir gerekçe yok\" diye konuştu.

\'YASİN BÖRÜ\'NÜN VAHŞİCE KATLEDİLMESİ BİR BARBARLIKTIR\'

6-8 Ekim olaylarına değinen Demirtaş şöyle devam etti:

\"Neden savcılık bir, iki ve üç numaralı fezlekelere yönelik ek delil aramamış da sadece bu olaylara ilişkin 45 klasör delil arayışına girmiş? Çünkü burada özel bir yoğunlaşma var. Bunun siyasi bir tutum olduğu görülüyor. Tutuklanmamın bu dosyada yapılmasına ilişkin ağır siyasi bir baskı var. Dosyada tek bir isim zikrediliyor, Yasin Börü. Diğerleri önemli değil, onların isimleri geçmiyor. Yasin Börü\'nün vahşice katledilmesi bir barbarlıktı, bunu yapanlar insanlıktan nasibini almamıştır. Eğer iddia edildiği gibi bunda katkım varsa, aynı alçaklık bana da bulaşmıştır. Ancak bunu bana nasıl bulaştırmaya çalıştıklarını ispatlayacağım. Onun bir çocuk olarak annesi ve babasının acısı ne kadar kıymetliyse, Gaziantep\'te linç edilen HDP\'li ile İzmir\'de öldürülen partilinin annesi ve babasının da acısı kıymetlidir. Bu süreçte, \'Demirtaş\'ın çağrısıyla sokağa döküldüler, 54 kişiyi katlettiler\' haberleriyle aleyhimde kampanya yürüttüler.\"

\'BU ÜLKEDE BİZLER BARIŞI SAĞLAYABİLİRDİK\'

İddianameye çözüm sürecindeki faaliyetlerinin de alındığını ileri süren Demirtaş, \"Bu ülkede bizler barışı sağlayabilirdik. Şiddeti, silahı bitirebilirdik. Parlamento olarak, siyasiler olarak bunu sağlayabilirdik. Hükümet de çaba sarf ediyordu, Allah var. Elini taşın altına koymuştu. Doğru çok çaba sarf ettik. Onlar da sorumluluk üstlendiler. Ama onlar cemaati beslediler. Cemaat onların altını oydu, çözüm sürecinin altını oydu. Bunlar ortaya çıktı. Ama bundan hiçbir ders çıkarılmadı ki. Bunların hazırladığı dinleme ve uyduruk delillerle hazırladığı fezlekelerle Selahattin Demirtaş tutuklanıp, yargılanıyor. Elinizde FETÖ\'ye ait olmayan hiç bir delil yok\" diye konuştu.

Demirtaş\'ın savunması sürüyor.