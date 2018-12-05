Demirtaş: Erdoğan'ın söylediklerine karşı, mahkemelerde söyleyecek daha çok şeyim var

Cumhurbaşkanı'na hakaret davasında hakim karşına çıkan dün "terör örgütü propagandası yapmak" suçun aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası onan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye yargısının en azından bir kısmı, AKP Genel Başkanı’nın ağır baskısı ve açık talimatları doğrultusunda yönlendiriliyor" dedi.

2 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, eş genel başkanlığı döneminde gittiği Rusya ziyaretinin ardından yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret etmekle suçlandığı dava İstanbul Bakırköy Adliyesi’nde görülüyor. Duruşma hakimin iddianameyi okumasıyla başladı. Daha sonra Demirtaş’ın savunmasına geçildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Mahkemeye SEGBİS’le bağlanan Demirtaş, “AİHM’nin verdiği kararla ortaya çıktı ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. maddesini ağır bir şekilde ihlal eden Türkiye yargısının en azından bir kısmı, AKP Genel Başkanı’nın ağır baskısı ve açık talimatları doğrultusunda yönlendiriliyor” dedi.

"Söyleyecek çok şeyim var"

Hakkında 50 yakın devam ettiğini söyleyen Demirtaş şöyle devam etti: "Son derece barışçıl bir konuşmamız üzerine ben ve Sırrı Süreyya Önder’e verilen ağır cezanın dün onanması da, açık bir şekilde AKP Genel Başkanı’nın ‘karşı hamlemizi yaparız, işi bitiririz’ söyleminden sonra verilmiş siyasi bir karardır. AKP Genel Başkanı’nın söylediklerine karşı, mahkemelerde söyleyecek daha çok şeyim var. 50’ye yakın davam daha devam ediyor. Allah’tan başka kimseden korkumuz yoktur, yargılanmaktan da korkmuyoruz. Bu dosyanın birleştirilmesini talep ediyorum.”

Demirtaş'ın ifadesinin ardından dava 27 Mart 2019 tarihine ertelendi.