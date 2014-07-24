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Demirtaş: Erdoğan'ı seven bana oy versin

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 'AK Parti'liler gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsa bana oy vermeleri gerekiyor' dedi

24 Temmuz 2014 00:02

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "AK Parti'liler gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsa bana oy vermeleri gerekiyor" sözleriyle AKP’lilerden oy istedi.

"Amacımız Türkiye'de yeni bir otoriter lider yaratmak değil" diyen Demirtaş, Türkiye'nin özgürlüğe ve demokrasiye ihtiyacı olduğunu bu nedenle Başbakan Erdoğan'ı frenleyecek birine ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Demirtaş şu ifadeleri kullandı:
"Yani anavatanımızda ve topraklarımızda, özgürce yaşamaya ihtiyacımız var. Bu halkın bütün duygularını, inançlarını ve kimliklerini kucaklayacak bir cumhurbaşkanı olacağım.
Ben özellikle AK Parti'ye oy ve gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. AK Parti'liler gerçekten Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorsa onun başına onu denetleyecek ve frenleyecek birini seçmeleri lazım.

Dolayısıyla AK Parti'lilerin bana oy vermesi lazım. Eminim ki her AK Parti'li artık şunu görüyor ve düşünüyor. Başbakan'ın freni boşalmış şu anda yokuş aşağı frensiz bir şekilde gidiyor. Biri onun frenine basmazsa duvara toslayacak.

O nedenle Recep Tayyip Erdoğan başbakan olarak kalacaksa ona demokrasiyi, kardeşliği, adaleti ve eşitliği hatırlatacak ve öğretecek birine ihtiyaç var. O nedenle AK Parti'liler de özgürlüğe ve barışa inanıyorsa, bizim çizgimize oy vermeleri lazım."

 

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