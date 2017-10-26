Demirtaş, 'Erdoğan'a hakaret' davasında mahkemeye getirilecek

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkemeye getirilecek.

Demirtaş’ın Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. Mahkeme, Demirtaş'ın avukatlarının yasama dokunulmazlığı kapsamında davanın derhal beraat, düşme ve durma taleplerini reddetti. Demirtaş'ın gelecek duruşmada savunmasının alınması için mahkemede hazır edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

15 sayfalık dilekçe mahkemeye gönderildi

Bakırköy Adalet Sarayı'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen sanık Demirtaş katılmadı. Tarafları duruşmada avukatları temsil etti. Demirtaş'ın avukatı Bilal Kalkan müvekkilinin savunmasını duruşmada vermek istediğini buna ilişkin de 15 sayfalık dilekçesini mahkemeye gönderdiğini söyledi.

Avukat Kalkan, "Müvekkilimizin suçlamaya konu edilen konuşmaları ile Anayasa'nın 83/1. Maddesine göre yasama sorumsuzluğu bağlamında konuşmalar mevcuttur. Müvekkilimizin sorgusu yapılmadan Anayasa'nın 83/1 maddesine göre (yasama dokunulmazlığı) dava şartları oluşmadığından öncelikle davanın düşürülmesine, mahkeme aksi kanaatteyse esasa ilişkin derhal beraat kararı verilmesini istiyoruz" dedi.

Ahmet Davutoğlu'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davada düşme kararı verilmişti

Demirtaş'ın aynı konuşmasının 3 ayrı suçlamaya konu edildiğini ifade eden Avukat Kalkan, müvekkilinin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada düşme kararı verildiğini söyledi. Kararı mahkemeye sunan Avukat Kalkan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da yine aynı konuşma kapsamında takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Erdoğan’ın avukatı: Şikâyetimiz devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Şikâyetimiz devam etmektedir. Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin düşme kararı verilen dosyasında taraf değiliz. O dosyayı inceleyip beyanda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.

Derhal beraat, düşme ve durma taleplerinin reddine karar veren mahkeme Demirtaş'ın gelecek duruşmada mahkemede hazır bulundurularak savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ne olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Demirtaş, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada kullandığı ifadelerle eleştiri sınırlarını aştığı ve Erdoğan'ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı iddia edilmişti. Demirtaş'ın 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi isteniyor.