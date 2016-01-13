Demirtaş: Erdoğan IŞİD saldırısına 30 saniye ayırıyor, akademisyenlere 10 dakika hakaret ediyor

En az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı ve hükümet tarafından IŞİD tarafından gerçekleştirildiği açıklanan Sultanahmet saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamayı eleştiren Selahattin Demirtaş, "Ülkenin Cumhurbaşkanı buna 30 saniyesini ayırıyor ama açıklama yapan, bildiri yayınlayan akademisyenlere 10 dakika hakaret ediyor, tehdit ediyor. Çünkü onun gözünde bu akademisyenler IŞİD'den daha tehlikeli. AKP'nin gözünde IŞİD Türkiye için bir tehdit değil" diye konuştu.

Beyaz Show'un cuma akşam yayınlanan bölümüne telefonla bağlanan ve öğretmen olduğunu belirten Ayşe Çelik'in, Diyarbakır'daki operasyonları eleştirerek, “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Sessiz kalmayın. İnsan olarak biraz daha hassasiyetle yaklaşın. Burada çocuklar ölüyor" demesinin ardından başlayan tartışmaları değerlendiren Demirtaş, "Çocuklar ölmesin demekle PKK'lı, terörist olmazsınız korkmayın, insan olursunuz. Bir değil, 100 kişi çıkın bunu söyleyin. Bakın bu savaş politikalarını hiç kimse yürütemez. Hükümet de yürütemez, PKK'da yürütemez" dedi.



"'Anneler, çocuklar ölmesin' söylemi üzerinden herkes terörist ve terör destekçisi ilan edildi"

Alevi kültür dernekleri temsilcilerini Meclis'teki makamında kabulünde bir konuşma yapan Selahattin Demirtaş, birkaç gündür "barış" diyenlerin başına neler getirildiğinin hep birlikte izlendiğini belirterek, "Bir televizyon programında bir kadının 'anneler, çocuklar ölmesin' söylemi üzerinden hem program yapımcısı hem konuşmayı yapan hem program sunucusu, hepsi terörist ve terör destekçisi ilan edildi" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı ve Başbakanın "çözüm istiyoruz ve bu katliamlara ortak olmak istemiyoruz" diyen akademisyenleri, sözde akademisyen ilan ettiğini ve IŞİD'in İstanbul'da gerçekleştirdiği saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Demirtaş, şunları söyledi:

"Ülkenin Cumhurbaşkanı buna 30 saniyesini ayırıyor ama açıklama yapan, bildiri yayınlayan akademisyenlere 10 dakika hakaret ediyor, tehdit ediyor. Çünkü onun gözünde bu akademisyenler IŞİD'den daha tehlikeli. AKP'nin gözünde IŞİD Türkiye için bir tehdit değil. Kimin için tehdit? Türkiye'deki muhalifler için, AKP'nin muhalifleri için tehdit. AKP IŞİD'i tehdit olarak görmüyor, etkili bir mücadele yürütmüyor. 'Bizim için PKK da eşittir IŞİD, PYD de eşittir IŞİD' diyor ya, PKK'yı terör örgütü olarak görüp, ona karşı mücadele yürütüyorsun. Nasıl mücadele yürüttüğünü görüyoruz. Cizre'ye, Silopi'ye, Sur'a bakın. Hükümetin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıya karşı nasıl mücadele yürüttüğünü görüyorsunuz. Yani isterse terörle nasıl mücadele edilebileceğini biliyor. IŞİD'in bütün dernekleri göz göre göre faaliyet yürütüyor. Cumhuriyet Gazetesinin sorumluları içeride ama IŞİD yayını yapanlar rahatlıkla yayın yapıyorlar. Hani IŞİD ve PKK eşitti senin gözünde. Eşitse şu PKK'ya yaptıklarının yüzde 1'ini IŞİD'e yap görelim, inanalım sana."

"Barış demekle, çocuklar ölmesin demekle PKK'lı, terörist olmazsınız"

Bir televizyon programcısının barış mesajı yüzünden özür dilediğini yineleyen Demirtaş, ancak diğer televizyon programcılarının da çıkıp, "Hayır biz de aynısını diyoruz, barış istiyoruz" demelerinin Türkiye'yi kurtaracağını söyledi. Demirtaş, "Bütün televizyon programcıları çıksa, sanatçılar, aydınlar, yazarlar... Çok şey kaybetmezsiniz korkmayın, 'barış' demekle PKK'lı olmazsınız. 'Çocuklar ölmesin' demekle PKK'lı, terörist olmazsınız, Kürt olmazsınız korkmayın, insan olursunuz. Bir değil, 100 kişi çıkın bunu söyleyin. Bakın bu savaş politikalarını hiç kimse yürütemez. Hükümet de yürütemez, PKK da yürütemez. Barış çağrılarına iki taraf da cevap vermek, müzakere masasına dönmek ve süreç yeniden başlamak zorundadır. Hani 'ben yanmasam, sen yanmasan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa'... O şiiri okurken herkes duygulanıyor da sıra yanmaya gelince niye kaçıyoruz."