Demirtaş: Erdoğan beni gizli gizli dinleyecek

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 24 Haziran öncesi cezaevinden seçim kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Hapishanede kampanya yürütmenin zorluklarından bahseden Demirtaş Erdoğan'ın kendisi için yaptığı "popstar" tanımı üzerine de en çok müzikte huzur bulduğunu ve ileride kendi albümünü yapmayı isteyebileceğini anlattı. Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek "Albümüm çıktığında, kendisi de beni gizli gizli dinleyecektir, bundan şüphem yok" dedi.

Cezaevi personelinin kendisini tanıdıkça, önyargılarının yıkıldığından bahseden Demirtaş, Ahmet Hakan’ın “Cezaevini mağduriyete, mağduriyeti de oya çevireceği kesin” cümlesi üzerine "mağdur olmadığını ve düşünceleri nedeniyle rehin alınmış bir direnişçi" olduğunu anlattı.

“Toplum, cezaevine her gireni mağdur olarak görüp onu sahiplenmiyor. Beni sahipleniyorsa mağdur değil, mağrur duruşumdan dolayıdır. Kimseye de, Ahmet Hakan’ın gazına gelip kendini hapse attırmasını tavsiye etmem” diyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle ilgili yaptığı ‘popstar’ benzetmesine de ileride bir gün albümü çıkarırsa “Erdoğan’ın kendisini gizli gizli dinleyeceğinden şüphesi olmadığını” söyledi.

Seçim kampanyası ile ilgili avukatlarının ve parti merkezinin desteğiyle bilgilenmeye çalıştığını ifade eden Demirtaş bu çerçevede hazırladığı metinlerle kampanyaya destek olmaya çalıştığını belirtti ve “Ketılım da her an çalışmıyor, buradan iyi çekmiyor zaten” dedi.

bianet‘ten Tansu Pişkin’in sorularını yanıtlayan Demirtaş’ın yanıtları şöyle:

Miting programınızı öğrenmek isteriz…

Meydan meydan özgürce dolaşıp mitinglerini yapan tüm adayların yanında, ben sadece avukatlarım aracılığıyla bir iki mesaj gönderebiliyorum dışarıya. Tabii ki HDP’nin bir miting programı olacak ve HDP kendi programını anlatacak bu mitinglerde. Oysa Cumhurbaşkanlığı’na dair önermelerimizi ancak aday sıfatıyla ben anlatabilirim. Şu anda bu haktan tamamıyla mahrum durumdayım.

Rakipleriniz her vesileyle bir açılış yapıp miting düzenliyor. Siz son bir senede kaç tane açılışa katıldınız?

Rakiplerimden biri devletin tüm olanaklarını kullanarak kampanya yürütürken, benim bir hücreden topluma seslenebilme imkanım, hiç denecek kadar yoktur. Devlet imkânları sayesinde birçok açılış da yapabiliyor haliyle. Ben bir buçuk yıldır, burada benimle temasta olan ve beni daha önce yakından tanıma fırsatı olmamış yargı ve cezaevi personelinin birçoğunun gözlerinin açıldığına tanıklık ettim. Beni tanıdıkça önyargılarının nasıl kırıldığını bire bir gördüm. Yani çok sayıda “göz açılışına” katıldım burada.

İçeride olmanın dezavantajlarını biliyor ve tahmin ediyoruz. Peki, avantajları var mı?

Cezaevinde olmanın hele hele seçim döneminde Cumhurbaşkanı adayı olarak dört duvar arasında olmanın tek bir avantajı bile yoktur. Şu anda diğer adaylarla kıyaslandığında, en dezavantajlı konumda olan benim. Bu durumun normalleştirilmeye çalışılması seçmenlerimize büyük haksızlık olur.

Cumhurbaşkanlığı yarışında rakipleriniz il il, kapı kapı gezip kitlelere sesleniyor. İçeride olduğunuz için siz konuşma şansına sahip değilsiniz. Takip edebildiğiniz kadarıyla rakipleriniz hangi konuları eksik bırakıyor?

Elbette bütün adayların söylemlerini yakından takip ediyorum. Şu ana kadar hiçbir aday özgürlükleri merkeze alan bir gelecek vizyonu ortaya koyamadı. Hiçbirinin böyle bir kapasitesi de mantalitesi de yok. Özgürlüklere dair umut ve heyecan yaratan bir tek önemli fikir ya da proje duyamadı seçmen. Çünkü o heyecanı yaratacak aday HDP’nin adayıdır, ama o da henüz seçmenin karşısına çıkıp bunu anlatamadı.

Kazandığınızda ilk icraatınız ne olacak?

Bütün siyasi parti başkanlarının bir masa etrafında toplantıya davet edip yeni dönemde demokrasiye geçiş konusunda ortak bir program ve yol haritası oluşturulması için konsensüs arayacağım.

Seçim vesilesiyle arka arkaya fotoğraflarınızı görebildik. Bu kadar fit kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Hem fazla yememeye çalışıyorum hem de biraz spor yapıyorum.

Metinlerinizi hazırlarken motivasyonunuzu nasıl sağlıyorsunuz? Seçim kampanyasını mahpushane şartlarında nasıl sürdüreceksiniz? En son ketıl ile bir tweet attınız büyük ses getirdi.

Kolay olmuyor tabii ki. Burada hem imkanlar çok çok sınırlı hem de dışarıyı anlık takip etmeden gündeme odaklanmak, motive olmak çok zor. Yine de, avukat arkadaşlarım ve parti merkezimizin desteğiyle bilgilenmeye, bu çerçevede hazırladığım metinlerle kampanyaya destek olmaya çalışıyorum. Ketılım da her an çalışmıyor, buradan iyi çekmiyor zaten