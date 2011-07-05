Demirtaş: Erdoğan, anayasa talebini MHP'yle çarçur etmesin

T24- Hatip Dicle’nin vekilliğinin düşürülmesi ve KCK davasından tutuklu 5 milletvekilinin serbest bırakılmaması nedeniyle Meclis’i boykot eden BDP, ilk grup toplantısını Diyarbakır’da yaptı. BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, "Erdoğan Türkiye’nin yeni anayasa talebini MHP ile çarçur ederse yazık olur" dedi.

Geçen hafta Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu’nun desteklediği 29 bağımsız milletvekilinin BDP’ye geçmesinden sonra, Meclis’te BDP grubu kurulmuştu. Meclis boykotunu sürdüren ve Meclis Başkanlığı seçimine de katılmayan BDP grubu, bugün Selahattin Demirtaş başkanlığında Diyarbakır’da toplandı.

“Erdoğan Türkiye’nin yeni anayasa talebini MHP ile çarçur ederse yazık olur. Türkiye bu ortama kolay erişmedi” diyen Demirtaş, AK Parti ve MHP’nin yeni anayasa değil , ittifakla yeni bir statüko kurma arayışında olduğunu öne sürdü.

Parlamentoya dönmek için demokratik siyaset kanallarının açık olması gerektiğini belirten ve bunun bir mutabakat metniyle somutlanmasını isteyen Selahattin Demirtaş, BDP milletvekillerinin parlamentoya girince devam eden davalarından mahkum edilmeyeceklerinin garantisinin olmadığını söyledi.

“Bizim Türk halkını tehdit ettiğimiz falan yok. Eğer bize karşı yaklaşımda köklü bir değişiklik olmayacaksa. Bizim Ankara’nın köhnemiş, yoz siyaseti içinde işimiz olmayacaktır. Biz orayı dönüştürmeye gittik. Şimdi ona biat etmeyeceğiz. Siyaset devletin güdümünde değil, halkın bağrında yapılır” diyen Demirtaş’ın öne çıkan mesajları şöyle:

-Kriz yemin krizi değil, demokratik ve statükocu siyaset arasındaki krizdir. AKP Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin düşürülmesi için itirazda bulunmuştur. Sorumluluk AKP’nindir. Krizi yaratan bizler değiliz. “Başka aday mı yoktu” diyen Erdoğan’a cevabım: Bizde bu onurlu mücadeleyi yürütecek adam da kadın da çok.

- Balkon konuşmasının balkonda kaldığı iki günde ortaya çıktı. Başbakan’ın bir de bugünkü konuşmalarına bakın. Türkiye toplumu bize karşı böyle konuşan bir Başbakan’ın, MHP ile uzlaşarak anayasa yapmasına razıysa, biz bir şey demeyiz.

-AKP eğer çözüm konusunda samimiyse, şimdi koşullar her zamankinden uygundur. Krizler bir yana, seçim sonuçları her zamankinden daha fazla çözüm olanağı yarattı. Ama Başbakan’ın tavrı sonuçları tahrip ediyor. Erdoğan’ın bizim siyaset tarzımızı anlayabilmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazım.

-Türkiye’ye bir gün demokrasi gelecekse bu halkın yürüttüğü mücadelenin sonucu olacaktır, Başbakan’ın lütfu değildir.

-Biz iktidarı ele geçirmeye çalışmıyoruz, iktidarı halka iade etmek için çalışıyoruz. Demokratik Özerklik, devletin halktan çaldığı özgürlüğü geri kazanmaktır.