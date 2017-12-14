Demirtaş, duruşmaya getirilmedi; gerekçe 'görev yoğunluğu'

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'daki duruşmasına getirilmedi. "Getirilmeme" kararına "görev yoğunluğu" gerekçe olarak gösterilen duruşmada Demirtaş'ın avukatları, "reddi hâkim" talebinde bulundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Demirtaş için, bugün (14 Aralık 2017) Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmada "hazır bulunma" kararı verilmişti.

Edirne F Tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu Selahattin Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılama' iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına bugün (14 Aralık 2017) devam edildi. Mahkeme kararı üzerine 12 Aralık günü tutanak tutan Edirne Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı görevlileri, Demirtaş'ın 'Tanınan ve bilinen bir kişi olmasının geniş bir çevreye sahip olmasını ve görev yoğunluğunun ciddi güvenlik riski oluşturduğunu', cezaevi yönetimine bildirdi. Cezaevi yönetimi de dün, Diyarbakır 7'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda görev yoğunluğu nedeniyle tutuklunun sevkinin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

Demirtaş'ın hazır bulundurulmadığı duruşmasına avukatları katıldı. Duruşmada gelen evrakları okuyan hakim, Diyarbakır 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde Demirtaş hakkında açılan davanın da bu dosya ile birleştirildiğini söyledi. Daha sonra söz alan Demirtaş'ın avukatları; Mahsuni Karaman, Aygül Demirtaş Gökalp, Sertaç Buluttekin, Muharrem Erbey ve Abdulkadir Güleç, müvekkillerinin 14 aya yakın bir süredir tutuklu bulunduğunu, hakkında değişik mahkemelerde açılan 32 dosya bulunduğunu, ancak, doğru dürüst bir yargılama yapılamadığını savundu. Demirtaş'ın mahkemeye çıkarılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirten avukatlar, Edirne Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Avukatlar ayrıca, reddi hâkim talebinde bulundular.

Ara kararlarını açıklayan Mahkeme, Demirtaş'ın bir sonraki duruşmaya bizzat katılması ile ilgili istemin gelecek duruşma öncesine kadar değerlendirilmesine hükmetti. Jandarma görevlileri hakkındaki suç duyurusu isteminin reddine karar veren mahkeme, davayı erteledi.