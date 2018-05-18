Demirtaş: Diğer adaylar meydan meydan koştururken, ben ayak ayak üstüne atıp çay içiyorum...

1,5 yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından "Diğer adaylar meydan meydan koştururken, ben ayak ayak üstüne atıp çay içiyorum..." mesajı paylaşıldı.

Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşılan mesaj şöyle:

Diğer Cumhurbaşkanı adayları meydan meydan koşturup yorulurken, benim burada olmam büyük adaletsizlik. Ben burada ayak ayak üstüne atıp çayımı yudumlarken cefayı onlar çekiyor. Öyle de üzülüyorum hepsine! Bu adaletsizlikten dolayı kusuruma bakmasınlar, haklarını helal etsinler.