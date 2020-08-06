Demirtaş: Devlet içindeki gizli yapı, ajandasını hayata geçiriyor; benim tavsiyem, kimsenin bu ağır suçlara daha fazla ortak olmaması

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Anayasal düzenin fiilen değiştirilerek tekçi bir rejimin inşa edildiğini; bu sürecin yargı, bürokrasi, sermaye ve medya üzerinden de yürütüldüğünü belirterek, "Kurulan siyasi kumpasta rol alanlar hakkında, elimizde güçlü hukuki belgeler ve deliller var. Benim tavsiyem, kimsenin bu ağır suçlara daha fazla ortak olmamasıdır. Çünkü günü geldiğinde halk kararını verecek ve ardından hukuk işleyecektir" ifadelerini kullandı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkede yaşananların adını doğru koymamız gerekiyor" dedi. Devletin içinde örgütlenmiş bir yapının ajandasını adım adım hayata geçirdiğini kaydeden Demirtaş, "Bir süredir, anayasal düzen fiilen değiştiriliyor ve yerine otoriter, tekçi bir rejim inşa ediliyor. Ve bu, sadece açık siyasi yöntemlerle de yapılmıyor" ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Merhabalar. Kısıtlı imkanlarla gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Ülkede yaşananların adını doğru koymamız gerekiyor. Bir süredir, anayasal düzen fiilen değiştiriliyor ve yerine otoriter, tekçi bir rejim inşa ediliyor. Ve bu, sadece açık siyasi yöntemlerle de yapılmıyor.

Bu yapılırken kamu gücü, yasa dışı bir şekilde ve fütursuzca kullanılıyor. Devlet içinde gizli şekilde örgütlenmiş bir yapı, planlı operasyonlarla ajandasını adım adım hayata geçiriyor. Bu gizli, örgütlü yapının siyaset ve yargı ayağı var. Bürokrasi, medya ve sermaye ayağı var.

Bize yönelik operasyon da aynı amaçla, otoriter ve tekçi bir rejim kurabilmek için yapıldı, yapılıyor. Bize karşı kurulan siyasi kumpasta rol alanlar hakkında, elimizde güçlü hukuki belgeler ve deliller var.

Bizim dışımızdaki muhalif kesimlere karşı yürütülen operasyonların merkezinde de yine aynı şekilde siyasette, yargıda, bürokraside, medyada ve sermaye dünyasında ayakları olan bu yapı var.

Benim tavsiyem, kimsenin bu ağır suçlara daha fazla ortak olmamasıdır. Çünkü günü geldiğinde halk kararını verecek ve ardından hukuk işleyecektir. Ortaya konulacak deliller, tartışma götürmeyecek şekilde, etkili hukuki süreçler başlatacaktır.

83 milyon, birbirimize inanalım, kenetlenelim. Bu badireyi atlatıp Türkiye’yi birlikte düze çıkaracağız. Çünkü bu ülke hepimizin. Hep birlikte güçlü bir demokrasi kurup barış içinde yaşayacağız. Direncinizi, umudunuzu, cesaretinizi asla kaybetmeyin. İyilik kazanacak, mutlaka!"