Demirtaş: Olası bir erken seçimde seçmene başkanlık sistemi isteyip istemediğini de sorabiliriz!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşklanı Tayyip Erdoğan'ın "İster kabul edin ister etmeyin Türkiye'nin sistemi fiilen değişmiştir. Bunun hukuki çerçevesini yeni bir anayasa yaparak belirlememiz gerekiyor" sözlerine ilişkin olarak bir başkanlık sistemi referandumu önerdi. Demirtaş, "Partimiz MYK toplantısında netleştireceğiz. Meclis'ten geçerse olası bir erken seçimde seçmene başkanlık sistemi isteyip istemediğini de sorabiliriz. Bir başkanlık sistemi referandumu yapabiliriz. Böylece bu tartışma da son bulur" dedi.

Demirtaş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na çağrıda bulunarak "Görevi derhal iade etmeli" dedi. Demirtaş, olası seçim hükümetine destek verip vermeyeceklerine ilişkin olarak ise, "Partimizin MYK toplantısında karar vereceğiz" yanıtını verdi.

Demirtaş, partisinin MYK toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Davutoğlu'nun görevi iade etmesi lazım. Sayın cumhurbaşkanının da seçimden ikinci çıkmış partiyi görevlendirmesi beklenir. CHP kabul eder mi etmez mi kendilerinin bileceği bir iş. Tekrar seçimle bu defa kalıcı bir sonucun ortaya çıkması için hepimizin gayret göstermesi lazım. Bu darbe günleri de elbet atlatılacak, olası bir seçim hükümetinde partimizin görev alıp alamayacağını birazdan değerlendireceğiz, ülke için hiç bir sorumluktan kaçmayız, kaçmayacağız ama tavrımızı belirleyeceğiz.

‘Gelinen durum kaygı verici’

Ekiplerimiz Varto’da çalışıyorlar. Şimdi gelinen durum çok kaygı verici, Türkiye’de hiç ir sorunun silahla çözümü mümkün değildir. Müzakere ile konuşarak çözülmesi için tavrımızı sürdürüyoruz, çağrılarımızı tekrarlıyoruz.

‘Cumhurbaşkanı’nın yapması gereken…’

Sayın Cumhurbaşkanının yapması gereken müzakere kanalını açmaktır. Siyasi körlükle olmaz. Müzakereye dönüş olmalıdır, karşılıklı ateşkes sağlanmalıdır, olası bir erken seçimde sonuca tabii ki saygı göstereceğiz ama barış erken seçimi bekleyemeyecek kadar acildir. Bu Kadıköy için de, Çankaya için de geçerlidir sadece Hakkari, Tunceli için değil.

‘Kimse korku taşımamalıdır’

Türkiye’de hiç kimse geleceğe dair korku taşımamalıdır, bu fırtınalı süreç elbet geçecektir. Bu fırtına geçtikten sonra darmaduman bir ülke kalmasın istiyorsak barış lazımdır.

‘İnternet yok, elektrik yok’

Şemdinli’de şehir merkezlerinde operasyonların, ağır silahlarla operasyonlar yapıldığı bilgileri geliyor. İlçelerle iletişim yok, internet yok elektrik yok. Bu politikalarla barışı sağlamak mümkün değil. Güvenlikçi politikalarla barışı sağlamak mümkün değil

'Görev CHP’ye verilirse…'

CHP’ye görevi alırsa bizi de muhakkak ziyaret edecektir, biz de görüşlerimizi iletiriz. Biz AKP’ye bile kapıları kapatmadık, CHP İsterse tabii ki görüşürüz."

Koalisyon kapılarını biz kapatmadık. CHP ile memnuniyetle görüşürüz. Halkın kendini yönetme hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Siyasi tarihimiz boyunca devlet desteği almadık hiç. Biz buna alışkınız ama diğerleri ne yapacak bilmiyorum tabii. Gizli kasalarını açarlar artık.

Erken seçim veya tekrar seçim kararı alınırsa gerekeni yaparız. Bu parti bizimle var olmadı, bizimle de bitmez. Tüzüğümüzün gerektiği gibi hareket ederiz, bununla ilgili bir sorunumuz yok…

‘Olası bir erken seçimde seçmene başkanlık sistemi isteyip istemediğini de sorabiliriz’

Çok net bir teklifimiz var, toplantında netleştireceğiz. Olası seçimde biz seçmenin önüne referandum pusulası koyabiliriz. Tek soruluk bir referandum başkanlık sistemini istiyor musunuz istemiyor musunuz. Seçim vereceği partiye ayrı pusulada oy versin. Bakalım halk ne istiyor.

Oldu bittilerle rejim değiştirilmez, halk istiyorsa değiştirelim, kendilerine güveniyorlarsa seçimde referandum yapalım. Hepimiz çıkacak sonuçlara saygı duyacağız.