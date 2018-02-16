Demirtaş davasının gizli tanığı 'Mercek' bulunamadı

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başasavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 142 yıl hapis istemiyle Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın iddianamesinde 2009 yılında verdiği ifadeleri olan gizli tanık \'Mercek\'in dosyasının bulunmadığı ortaya çıktı. Ankara\'daki mahkemenin talebi üzerine yazı gönderen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, \"Cumhuriyet Başsavcılığımız uhdesinde bulunan gizli tanık evrakı arasında, \'Mercek\' kod adlı bir gizli tanığa ait evrakın bulunmadığı tespit edilmiştir\" dedi.

Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 3 gündür yargılaması süren HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın davası ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Demirtaş\'ın tutuklu yargılandığı davanın iddianamesinde 2009 yılında yürütülen KCK soruşturması kapsamında alınan ifadesi bulunan \'Mercek\' kod adlı gizli tanık ile ilgili Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan, gizli tanığın soruşturma ve Mahkeme aşamasındaki beyanlarını istedi. Diyarbakır Cumhuriyet Başavcılığı\'ndan Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen yazıda, \"İlgi sayılı yazınız ile Mercek kod adlı gizli tanığa ait soruşturma ve mahkeme aşamasındaki tüm beyanların çıkarılarak gönderilmesinin istendiği anlaşılmış olup, tarafımızca yapılan araştırmalarda Cumhuriyet Başsavcılığımız uhdesinde bulunan gizli tanık evrakları arasında Mercen kod adlı bir gizli tanığa ait evrakların bulunmadığı tespit edilmiştir\"denildi.

GİZLİ TANIK DEMİRTAŞ İÇİN NE DEMİŞTİ?

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının ulaşamadığını bildirdiği gizli tanık \'Mercek\'in HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın iddianamesinde yer alan ve 2009 yılındaki KCK soruşturmasında verdiği ifadesi şöyle:

\"Ünal Çelen, KCK/TM Sözcüsü olarak Türkiye \'de oluşturulan KCK yapılanmasının bütün alanlara yayılması ve bu alanlarda faaliyet yürütecek olan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi, sevk ve idaresi gibi görevleri üstlenir. Direk olarak KCK Yürütme Konsey Başkanı Murat Karayılan\'a bağlıdır. Sabri Ok ve Murat Karayılan\'dan almış oldukları talimatlara göre Türkiye\'deki yapılanmaları şekillendirip eylem ve faaliyetlerde bulunurlar, DTP\'li bütün Belediyeler ve Milletvekilleri bunlara bağlıdır. KCK Türkiye Meclisinde bulunan bu altı şahsın vereceği emir ve talimat gereği hareket ederler, buna örnek olarak ise, yanılmıyorsam 2008 yılı Ekim aylarında Başbakanın Diyarbakır\'ı ziyaretleri esnasında, halkın kepenk kapatması, çöplerin toplatılmaması, öğrenci servis araçlarının çalışmaması ye Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir\'in başbakanı karşılamak için havaalanına gittiği esnada yoldan geri çağırarak, başbakanı karşılamasının engellenmesi, DTP\'li milletvekillerinin Türkiye\'deki ortamı germek ye bağlı kitleyi canlı tutmak için Meclis\'te Kürtçe konuşma ye oturum düzenlemesi talimatı Ahmet Türk\'e ve Selahattin Demirtaş\'a verildi, bu talimatı verenler içerisinde Ünal Ahmet Çelen isimli şahıs da vardı. Yakalanana kadarda bu görevini sürdürmüştür.\"

KCK DAVASINDA DA BULUNAMAMIŞTI

Demirtaş ile ilgili iddianamede ifadesi bulunan ancak savcılığın bulunamadığını söylediği gizli tanık Mercek\'in Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen KCK/TM ana davasının 26 Mart 2016 tarihli duruşmasında da kendisine ulaşılamadığı ortaya çıkmıştı. 2016 yılında yapılan duruşma sırasında, Mahkeme Başkanı gizli tanıklar \'Mercek\', \'Papatya\' ve \'Günışığı\'nın hazır edilmesi için Tanık Koruma Şube Müdürlüğü\'ne yazı yazıldığını, gönderilen yanıtta, gizli tanık \'Mercek\'e ulaşılamadığı belirtilmişti.

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