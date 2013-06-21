Demirtaş: Hükümet ile ikinci aşama görüşmelerinin ilkini gerçekleştirdik

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Gençlik Meclisi'nin kurulmasıyla ilgili düzenlenen bir toplantıda habercilerin sorularını yanıtladı.

Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''BDP olarak Ak Parti ile değil hükümetle görüştük. İki eş başkan ve grup başkanvekilimizle heyetler arası bir görüşmeydi ve resmi bir görüşmeydi. Süreçle ilgili ne yapabileceğimizi görüştük.

İkinci aşamanın ilk resmi görüşmesi oldu. Son yaptığımız görüşmede somut bir aşama kaydememiştik. Biz de hükümetle görüşmelerimizi sürdüreceğiz.

Bizim beklentimiz ikinci aşamada hükümetin sorumluluklarla ilgili ne düşündüğüydü. Hükümet bir çalışma yaptığını söyledi ama ne olduğunu bilmiyoruz.

TMK'nın kaldırılması, seçim barajının düşürülmesi, yol temizliği dediğimiz bazı öneriler sunduk. Haftaya bu çalışmalar tamamlanır ama Meclis'e gelir mi, gelmez mi bilmiyorum. Ama Parlamento kapanmadan teklif getirilmelidir.

Demokratik siyaset işleyecekse PKK gerillaları silahlarını bırakıp sınır dışına çıkıyorsa, siyaset yapanların içeride olması sürecin ruhuna ters. Silahlar susmuş, siyaset yapanlar içeride tutulacaksa bunu adına siyaset denmez.

'Mahkemeler suç işliyor'

Diyabakır ve Silivri'deki mahkemeler, suç işleyen mahkemelere dönüşmüş durumdalar. HSYK bunlarla ilgili soruşturma başlatmalı.

Süreçle ilgili ortak kaygılar oluştu. İki aydan fazla kimsenin İmralı'ya gitmemiş olması bu kaygılar artırdı. Hafta sonu veya haftabaşı İmralı'ya gidebiliriz.

Akil insanarla kaygıları konştuk. Onların izlenimlerini dinledik verimli bir toplantı oldu. Raporlarını hazırlayıp hükümete sunduktan sonra görevleri bitiyor. Ama biz sayıları az ama nitelikleri fazla olarak küçük bir grup olarak çalışmalarını sürdürmelerini istedik. Süreç sonuçlanıncaya kadar bunun devamını istedik.

Kürt konferansı Türkiye'de yankı buldu. Kürtlerin ne isediğini biraz daha netleştirmiş ulusal bir talep haline getirmiş.