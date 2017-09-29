Demirtaş: Coğrafi olarak en uzak cezaevine beni koyanlar sorumludur (2)

AHMET YILDIRIM: İBRETLE İZLEDİK

Şırnak\'ta HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş\'ın duruşmasını izleyen HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım ve Milletvekili Meral Danış Beştaş, adliye çıkışında basın açıklaması yaptı. Yıldırım, \"Bugün Eş Genel Başkanımız ve milletvekillerimizin neden tutuklu olduklarını bu mahkemede bir kez daha ibretle izledik. Yargı falan değil bu, hukuk hiç değil. Müvekkilin avukatla ilişkisini engellemeye çalışan, ne avukatların ne dosyanın özünü soran, Eş Genel başkanımızın yüzüne bakamayan birinin tarafsız ve bağımsız olmasını biz zaten beklemiyoruz. Oynanan bir tiyatrodur\" iddiasında bulundu.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise, SEGBİS ile adil yargılama hakkının ihlal edildiğine vurgu yaparak, Demirtaş\'ın duruşmasındaki hakim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Beştaş, \"4 Kasım’da milletvekillerimizi ve Eş Genel Başkanlarımızı özel uçaklarla, helikopterlerle 5 ayrı ilden toplayan iktidar, bugün masraf olur diye SEGBİS’i dayatıyor. Adil yargılama hakkını engelliyorlar. Çünkü Demirtaş’ın konuşmasından korkuyorlar. Bu hukuksuzluğun ortaya çıkmasını istemiyorlar. SEGBİS’e zorla çıkarma kararı Türkiye tarihinde bir ilktir. Biz hem HSK’ya, hem Adalet Bakanlığına, hem uluslararası kurumlara bu yargılamaların taraflı olduğunu hemen bildireceğiz\" diye konuştu.



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