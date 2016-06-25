Demirtaş: Çocuklarımız özgür vatanda yaşasın diye ne istiyorlarsa o bedeli ödeyeceğiz

Yüksekova ile dayanışma çağrısında bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bizler, çocuklarımız özgür vatanda yaşasın diye ne istiyorlarsa o bedeli ödeyeceğiz" dedi. Demirtaş, “Şimdi Botan halkı ile dayanışma vakti. Herkesi Gever’e ses vermeye çağırıyorum. On binlerce işveren ve esnafımız var. Yardımlar yetişti fakat eksik” dedi.

Selahattin Demirtaş, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde verilen iftar yemeğinde konuştu. İMC'de yer alan habere göre, Demirtaş’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

“Gever (Yüksekova) halkının yüreği sağlamdır”

Biz dışarıdan izleyenler fazla anlamamış olabiliriz. Bütün bu zulme karşı ve hakarete rağmen Gever halkının yüreği sağlamdır. Bu zulmü yapanlar gece gündüz yalanlarla iftiralar ile bunları yapmadıklarını söylüyor.

Saraydaki zatın tek bir görevi var o da işlenen suçların üstünü örtmek. Bir insan günde beş vakit namazını kılsa on defada hacca gitse bile eğer bu halka yalan söylüyorsa biz ona nasıl Müslüman diyeceğiz? Onun imanına nasıl güveneceğiz?

“Türkiye halkını kandırıyorlar”

Emrinde 30 tane televizyon kanalı var. Beyefendi kürsüye çıktığında hepsi canlı yayın yapıyor. Binlerce haber sitesi onun yalanlarını yaymakla görevli. Türkiye halkını kandırıyorlar.

İşte Yüksekova ve Cizre’yi teröristler yaktı diye. Gever halkı ne olduğunu bilmiyor mu? Yüksekova halkını da kandırdın diyelim. Sen Allah’ı kandırmaya çalışıyorsun.

İnsan onurundan daha değerli bir şey yoktur. Yakılan binaları yıkarsınız. 1945 tarihinde de bütün Avrupa ülkeleri yerle bir edildi. Almanya’nın sağlam kalmış tek bir şehri yok. Yıkılan binayı yaparsın. Fakat insanın onuru ve haysiyeti kırıldı mı onu bin yıl bile geçse yapamazsın.

“Bu halk özgür olacak”

Önemli olan binanın değil onurun sağlam kalmasıdır. Gever’in binalarını yıktılar ama tek birinin onurunu yıkamadılar” diyerek Gever’deki direnişe vurguda bulundu.

Bizler sizin seçilmişleriniz olarak her zaman size karşı kendimizi borçlu hissettik. Bu borç artıyor. Nedeni sizin ödediğiniz fedakârlıklardır. Sizlerin yaşadıkları bizim artık namus ve onur borcumuzdur.

Bu halk özgür olacak. Daha fazla bedel ödetmek de isteyebilirler. Canımızı halkımız için kurban etmeyeceksek, atlas yataklarda mı vereceğiz. Bir dakika yaşasak da onurlu yaşayacağız.

“Biz vatanımızda özgür olacağız”

Şimdi herkesin başı dik. Çünkü halkın dilini kültürünü, toprağını gasp etmeye gelenlere karşı bu halkın yiğitleri isyan etmiştir. O yüzden dimdik ayaktayız. İnsanın dili, kimliği, tarihi, türküsü, köyü ve atası onun elinden alınırsa geriye bir şey kalmaz.

Eğer Gever gençleri itiraz etmeseydi, biz burada utancımızdan dolayı bir araya gelmezdik ve konuşamazdık. Tarih böyle yazılır. Bir faşist güruh aklını yitirmiş bir şekilde ne konuşmaktan ne masadan ne hukuktan anlamıyorsa, seni onursuz bırakıyorsa ödenecek bedeli düşünemezsin.

Onurluca ayakta kalmaya çalışıyoruz. Başta şehitlerimize, değer ailelerimiz borcumuz çoktur. Bazı halklar direnerek ayakta kalarak özgürlüğünü ele almıştır. Biz vatanımızda özgür olacağız. Bizler bu çocuklar özgür vatanda yaşasın diye ne istiyorlarsa o bedeli ödeyeceğiz.

“Herkesi Gever’e ses vermeye çağırıyorum”

Botan halkı en zor dönemlerde Kürt halkının onurunu kurtardı. Şimdi Botan halkı ile dayanışma vakti. Herkesi Gever’e ses vermeye çağırıyorum. Onbinlerce işveren ve esnafımız var. Yardımlar yetişti fakat eksik.

Gever halkı her şeyini verdi fakat onurunu vermedi. Gever halkı ile dayanışmak bizim için onur ve namus meselesidir. Bütün dünyadaki halkımıza çağrı yapıyoruz. Ellerinden ne geliyorsa yapsınlar. Siz dik durdunuz şimdi sıra halkımızındır.

Hem mücadeleyi sürdürüp teslim olmayacağız. Hem biz halkımızı namerde muhtaç etmeyeceğiz. Dayanışmayı güçlendirmek gerekir. Sizin direnişiniz ve sizin dik duruşunuz bu ülkeye barışı getirecektir.

“Bu mudur terörle mücadele?”

Operasyonlar bitmesine rağmen intikam almak ve halkı partiye karşı öfkelendirmek için tek tek evlere girdiler. İnsanların mahremlerine girip küfürler yazdılar. Yaz geliyor bir bardak soğuk su içmesinler diye klimalarını, buzdolabını imha ettiler. Şırnak’ta gasp yaptılar. Halkın eşyalarını kamyonlarına doldurup çaldılar. Bu mudur terörle mücadele?”

Halkın birlik olmasına engel olmaya çalışıyorlar. Korkunun ecele faydası yoktur. Korkarak, geri adım atarak bunları düzeltemeyiz. Yaşamımız anlamlı olsun. Hiç değilse tek bir saniyesi bile boşa gitmesin.

Gençler onurlu, dik duruşlu bir miras bıraktı. Onların boyunlarını eğdirecek bir iş yapmayalım. Biz halkımızın karşısında saygı ile eğiliriz fakat zulmün karşısında eğilmeyiz. Bunlara karşı kirpiğimizi bile kırpmayız.”