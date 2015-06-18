Demirtaş: CHP azınlık hükümeti de olabilir

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin olarak, "Kemal Kılıçdaroğlu 14 maddelik ilkeler açıkladı ama yetersiz. CHP azınlık hükümeti de olur, neden olmasın; ama önce ortaya bir şeylerin konulması lazım" dedi.

Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan (18 Haziran 2015) Demirtaş'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

'Ne içeriden ne dışarıdan’

- Öcalan’ın son tahlilde HDP’ye talimat gönderip AK Parti azınlık hükümetine dışarıdan destek verdirmesini sağlama ihtimali nedir?

“Önce, ‘Öcalan Demirtaş’ı eşbaşkanlıktan alır, onunla yoluna devam etmez’ dediler, olmadı. ‘Seçime parti olarak girmelerine izin vermez’ dediler, bu da olmadı. Dediler, dediler de dediler. Hiçbirinin olmadığını gördüler. Durumumuzu seçim öncesi netleştirdik. Hangi ilkeler içinde olacağımızı koyduk. Bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. AKP ile ne koalisyon oluruz, ne de dışarıdan destek veririz.

7 Haziran öncesi ve sonrası var. Hâlâ o havayı anlamıyor. ‘Siyaseti ben dizayn ederim’ havasında davranıyor. Biz devletin bütün imkânlarıyla her bir olanağını devasa bir şekilde kullanan AKP’ye karşı iman gücüyle mücadele edip halkın desteğiyle geldik. Bunun meşruiyetini tanımayan, başta Başbakan ve Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm yaklaşımları doğru bulmuyoruz.”

'CHP ile olur'

“CHP’nin azınlık hükümetine MHP ve HDP’nin dışarıdan desteği” söylentileri için ne diyorsunuz?

“Parlamento bir hükümet ortaya çıkaracaktır. Partiler ortaya ne koyuyor onu bir görelim. Kılıçdaroğlu 14 maddelik ilkeler açıkladı ama yetersiz. CHP azınlık hükümeti de olur, neden olmasın; ama önce ortaya bir şeylerin konulması lazım. Biz herhangi bir partiyi iktidar yapmak için değil, ilkelerimiz için seçime girip buraya geldik.”