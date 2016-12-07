Demirtaş, cezaevinden mesaj gönderdi: Bu rehine durumunun uzun sürmeyeceği bilinmelidir

HDP’ye yönelik operasyonda tutuklanan eş genel başkan Selahattin Demirtaş, partisinin genel merkezine gönderdiği bir mesajda “Bu rehine durumunun uzun sürmeyeceği bilinmelidir” dedi.

Demirtaş, “Burada bizi hukuk dışı bir şekilde rehin almaya çalışan siyasi zihniyete en büyük cevabımız, HDP’yi büyütmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın gönderdiği mesaj şöyle:

"Birlikte yürüttüğümüz zorlu siyasi mücadelede bir müddet zorunlu mekan değişikliği yapmak durumunda kaldık. Ancak mücadele kararlılığımız, moral ve coşkumuz her zamankinden daha yüksektir. Buna yürekten inanmanızı istiyorum.

"HDP bütün Türkiye halkları için biricik umut kaynağıdır. Özgürlük ve barış için halkın bize, bizim halka olan ihtiyaç ve bağlılığımız dört duvarla sınırlanamayacak kadar güçlü bir duygudur.

"Bütün yoldaşlarımızın, tarihin bize yüklediği bu erdemli sorumluluk ve görevi yerine getirmedeki tereddütsüz duruşu, benim buradaki moral kaynağımdır. Bu rehine durumunun uzun sürmeyeceği bilinmelidir. Burada bizi hukuk dışı bir şekilde rehin almaya çalışan siyasi zihniyete en büyük cevabımız, HDP’yi büyütmek olacaktır.

"Hepinize güveniyor ve inanıyorum. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımızdan emin olun.

"Biz gayet iyi ve moralliyiz, sizler de öyle olun. Bütün çalışma arkadaşlarıma yürek dolusu selam ve sevgilerimi iletiyorum.

"Dostlukla…

"Selahattin Demirtaş

"Edirne Cezaevi"