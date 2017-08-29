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Demirtaş cezaevinde öykü kitabı yazdı, Eylül ortasında raflarda olacak

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bir öykü kitabı yazdığı ve  kitabın Eylül ayı ortasında rafl

29 Ağustos 2017 19:39

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın cezaevinde bir öykü kitabı yazdığı ve  kitabın Eylül ayı ortasında raflarda yerini alacağı belirtildi. 
Selahattin Demirtaş\'ı bugün Edirne Cezaevi\'nde ziyaret eden eşi Başak Demirtaş, öykü kitabının yayınevine verildiğini ve eylül ayı ortasında kitapçılardaki raflarda yerini alacağını söyledi. Demirtaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başak Demirtaş, cezaevinde yazılan öykü kitabının adının ise şimdilik sürpriz olduğunu kaydetti.

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