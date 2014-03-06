Demirtaş: Çelik kasalarda, ayakkabı kutularında boğulsunlar

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bu topraklarda barış içinde yaşamanın fırsatını hep birlikte yakaladıklarını belirterek, "Seçimler bunun fırsatı olacak. Kalıcı barışın gerçekleşmesi seçimlerle daha güçlenecek. 1 yıldır cenazeler gelmiyor. Gençlerin tabutlarının altına girip onların tabutlarını taşımak dünyanın en büyük yüküydü" dedi. 'Dünyanın en değerli şeyi 'Para ve mülktür diyenler' bu partiyi anlamaz diyen Demirtaş, "Koltuk için halkının bütün değerlerini satanlar bu partiyi anlamaz. Bırakın anlamasınlar, onlar çelik kasalarında, ayakkabı kutularında boğulsunlar" ifadesini kullandı.

Aksaray'da HDP'ye yönelik saldırıya tepki gösteren Demirtaş, "Bize seçim çalışması yaptırmayanlar seçim sandığını bile göremez. Bize yönelik saldırılara meşru savunma temelinde cevabını veririz. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.

'Kürtçe nefes alınmaya korkulurken, bu partiyi kuruduk'

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim mitinglerine bugün Diyarbakır'ın Hazro, Silvan ve Bismil İlçesi'nde sürdürdü. İlk mitingi Hazro'da yapan Demirtaş, seçimlere hazırlanırken bir kez daha bu onurlu halkın huzurunda olmaktan onur duyduklarını söyledi. Ferit Aslan ve Serdar Sunar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Demirtaş, şöyle konuştu:

"Bizler açısından mesele sadece seçim meselesi değil. Sadece seçimden seçime halkın karşısına çıkan parti değiliz. Bizler seçim için kurulmuş bir parti değiliz. Kürdistan'da, Kürt olduğunu düşünmeye, Kürtçe bir nefes almaya insanların korktuğu günlerde bu halkın evlatları faşizme karşı direne direne bu partiyi kurdular. Bu faşist zihniyet bu halkı bu topraklardan silmek için bütün güçlerini kullandıkları dönemde işkenceyle, ölümlerle bu halkı bitirmek istedikleri günlerde bu halkın evlatları direnerek bu günlere geldi."

'Çelik kasalarda, ayakkabı kutularında boğulsunlar'

BDP Genel Başkanı Demirtaş, bir halkın anavatanında onurluca, başı dik yaşamak için, insan onuruna yakışır biçimde kendi sokaklarında dolaşmak için partilerinin kurulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Dünyanın en değerli şeyi 'Para ve mülktür diyenler' bu partiyi anlamazlar. Koltuk için halkının bütün değerlerini satanlar bu partiyi anlamaz. Bırakın anlamasınlar, onlar çelik kasalarında, ayakkabı kutularında boğulsunlar. Bizler gencin, kadının, yaşlının, işçinin, esnafın ödediği bedellerle bu partiyi bu noktaya getirdik. Kişinin bize vereceği oyun anlamı; 'Bu baskılara boyun eğmedim' demektir. Bizim için o oyun anlamı onlarca belediyeden daha önemlidir. BDP'ye verilecek oy o yüzden önemlidir. Biz sırtımızı bugüne kadar kimseye dayamadık. Ne emperyalist devletler ne de o, bu cemaata biz halkımıza güvenerek bu günlere geldik. Bundan sonra da ele ele verip yürümeye devam edeceğiz."

Demirtaş, bu topraklarda barış içinde yaşamanın fırsatını hep birlikte yakaladıklarını, seçimlerin bunun fırsatı olacağını, kalıcı barışın gerçekleşmesinin seçimlerle daha güçleneceğini söyledi. BDP lideri şöyle devam etti:

"1 yıldır cenazeler gelmiyor. Gençlerin tabutlarının altına girip onları taşımak dünyanın en büyük yüküydü. BDP, bu topraklarda 'Herkes kimliği, inancıyla siyasetin içerisinde de yer alsın' diyen siyasettedir. Bugün çöl üzerinde yaşayan insanlar bile aç, işsiz değil. Ama, bu zengin topraklar üzerinde halkımız yoksulluk içinde yaşıyor. Bu topraklar adaletli bir yönetim olursa halkımız göç etmez, buralar göç alır. Ama, bugün bu adaletsiz yönetim anlayışıyla gençlerimiz maalesef başka yerlerde karın tokluğuna işçilik yapıyor. Çiftçilerin kaldırdığı ürün, traktörün mazotunu gübrenin parasını bile karşılamaz. Kendi topraklarında aç sevil bırakılmış bir halk ancak el ele verip kurtulur. Tayyip ya da AKP kurtarmaz. Sizin kurtuluşunuz kendi elinizdedir. 30 Mart'tan sonra iki belediyeniz olacak. İkisi de sorunlarınızı çözmek için köyünden mahallesine mezrasına kadar çalışacak. Bizim işimiz sadece su yol getirmek değil. Halkımızın tüm sorunlarını çözeceğiz. Bunların anlayışı bu kadar açıkça ortaya çıkmışken, her birinin servet oda dolusu para dolar toplamak olmadığı çıkmışken onlara buradan tek bir oy çıkmaz. Biz her kesimin gönlünü kazanmak için çalışacağız. Biz bir birimizin yarasına merhem olmazsak kimse yaralarımızı sarmaz. Bizim derdimiz halkımızın birliğidir. Biz bunu sağlarsak bin belediyeden iyidir. Bizler bugün adaylarımızı önce Allah'a sonra size emanet edip gideceğiz. Ama inanıyoruz ki sizler 30 Mart'ta kadar halkımızın ittifakını birliğini geliştirmek için gece- gündüz demeden çalışacaksınız."

Aksaray tepkisi

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Aksaray'da HDP'lilere yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Demirtaş, şöyle devam etti:

"Oradaki partilerimizi biraz da polisin desteğiyle binlerce kişi linç etmek istedi. Siyasi çalışma yürütenlere engel çıkarmamak gerek. İnsanlar bize oy vermeyebilir, bizi protesto edebilir. Ama, araçlarımızı, yöneticilerimizi lince varıncaya kadar şiddetle terörize edemezler. Bu halk sahipsiz değildir. Bu halk onları tükürüğünde boğar. Bizim suskunluğumuz olgunluğumuzdandır. Bir kez daha aynı durum yaşanırsa bize seçim çalışması yaptırmayacaklarsa bu hükümet sandığı bile göremez. Bize seçim çalışması yaptırmayanlar seçim sandığını bile göremez. Bize yönelik saldırılara meşru savunma temelinde cevabını veririz. Herkes bunu böyle bilsin."