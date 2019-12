Demirtaş: Buralarda yas ve taziye havası var

T24 - 12 PKK'lının öldürülmesi sonrasında Şırnak, Hakkâri ve birçok ilçede işyerleri açılmadı, 3 günlük yas ilan edildi. Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Burada taziye havası, cenaze var" dedi.



Aslı Aydıntaşbaş Güneydoğu'daki gerilimi ve Demirtaş'la konuya ilişkin yaptığı görüşmeyi bugünkü (16 Mayıs 2011) köşesinde yazdı. “Doğu’da yas var farkında mısınız?” başlığı ile yayımlanan yazı şöyle:



Farkında değilsiniz belki. Ama bu hafta 12 PKK’lının ölümüyle Güneydoğu karıştı. Her yerde gösteri, eylem ve gaz bombası var. BDP eski lideri Demirtaş, Türkiye’nin Doğu ve Batı’sında seçimin bambaşka atmosfer olduğunu anlatıyor: “Burada taziye havası, cenaze var.”



Normal değil. Dünyanın her yerinde bölgelerin farklı özellikleri vardır. Ancak bir ülkenin Doğu’su ve Batı’sında seçim atmosferinin bu ölçüde farklı yaşanması, insanların apayrı gündemleri olması hayra alamet değil.



Söz ettiğim Türkiye tabii. Haftasonu Genelkurmay’ın Şırnak’taki operasyonlarda 12 PKK’lının öldürüldüğü haberi, zaten diken üstünde duran Güneydoğu’yu birbirine kattı. Her gün her yerde eylem, protesto ve bol keseden gaz bombası var. Liderler miting meydanlarında “pesküvit“, “aile sigortası”, “Kanal İstanbul”, “2023 hedefleri” gibi konuları konuşuyor. Oysa bunlar son günlerde konuştuğum BDP’li adaylardan hiçbirinin umurunda değil. Geçenlerde taze siyasetçi Sırrı Süreyya Önder anlatı: “Gittiğimiz her yerde insanlar bizden öncelikle barış istiyor. Soyut bir kavram olarak değil. Doğrudan hayatlarını etkilediği için.”



BDP eski lideri Selahattin Demirtaş da Diyarbakır’dan telefonla ulaştığımda Güneydoğu’daki seçim atmosferinin ne kadar “ağır” olduğunu anlatıyor: “Burada karşılaştığınız insanların duygusallığı, öfkesi yüzlerinden okunuyor. Bunu Türkiye’nin Batı’sında hissetmezsiniz ama buralarda taziye havası var. Sokakta her an hissediyorsunuz. İnsanların bir yakını ölmüş gibi. Zaten de cenazeler geliyor...”



Demirtaş’ın sözleri, çok çarpıcı. Oturup uzun uzadıya düşünmek, 2 milyon küsur seçmenin oy verdiği bir partinin yaşadığı psikolojik atmosferi iyi okumak gerek.