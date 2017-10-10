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Demirtaş, Buldan ve Aydoğan'ın davasında 'kovuşturmanın ertelenmesi' kararı verildi

SİİRT, (DHA) - SİİRT 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve vekilliği düşürülen Nursel Aydoğan davasında 'kovuşturmanı

10 Ekim 2017 20:51

SİİRT, (DHA) - SİİRT 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nce, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefetten yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve vekilliği düşürülen Nursel Aydoğan davasında \'kovuşturmanın ertelenmesi\' kararı verildi.
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, HDP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Buldan ile milletvekilliği düşürülen HDP\'li Aydoğan hakkında 28 Mart 2011 tarihinde, Siirt\'te yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte \'yasa dışı slogan atılması\' ve \'pankart taşınması\' nedeniyle açılan davanın duruşmasına devam edildi. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada, Siirt 2\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nin verdiği karar, şöyle:
\"Her ne kadar 28 Mart 2011 tarihinde sanıkların üzerine atılı \'kanuna aykırı toplantı, gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma suçunu\' işlemişse de 635 sayılı yasanın geçici 1/b maddesi gereğince, 31 Aralık 2011 tarihinden önce işlenen ve düşünce ve kanaat açıklaması şeklinde gerçekleşen ve üst sınırı 5 yıldan fazla olmayan hapis cezasını gerektiren suçların soruşturma aşamasında ise soruşturmanın ertelenmesi, kovuşturma aşamasında ise kovuşturmanın ertelenmesinin gerektiği anlaşılmakla atılı dosyada kovuşturma aşamasında bulunduğundan ve sanıkların dava konusu eylemleri anılan maddenin yasal koşulları taşıdığından açılan davada kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi.\"

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