Demirtaş bugün miting yapacak

Cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada bugün saat 11:00'da miting yapacağını belirterek, "Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak." mesajını paylaştı.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP 'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş , kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada miting yapacağını duyurdu. Demirtaş, mesajında "Herkese günaydın. Sanırım dünyada ilk kez, bir cumhurbaşkanı adayı cezaevinden miting konuşması yapacak. Bugün saat 11.00'de HDP sosyal medya araçlarından sizlere sesleniyorum. Görüşmek üzere..." ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın paylaştığı mesaj şu şekilde: