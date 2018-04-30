Demirtaş bugün hâkim karşısında: Ceza çıksa da çıkmasa da aday

HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş’ın ismi parti içinde kesinleşti. Demirtaş resmi olarak adaylığı ilan edilmeden önce bugün (30 Nisan 2018) İstanbul’da hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada ceza verilmesi halinde de Demirtaş yine aday gösterilecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 24 Haziran’a sayılı günler kala Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı seçim takvimine göre Cumhurbaşkanı adaylığının 4-9 Mayıs tarihleri arasında resmen belirlenmesi gerekiyor. HDP’de bu kapsamda Demirtaş’ın adaylığının 1 Mayıs’tan sonra kamuoyuna resmen duyurulacağı, 4 Mayıs’tan sonra da resmi başvurunun yapılacağı ifade ediliyor.

"Hukuki engel yok"

Bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek bir duruşma ise kritik önem taşıyor. Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında çözüm süreci döneminde yaptıkları konuşma nedeniyle dokunulmazlıkların kaldırılmasından sonra açılan davada, fezlekede olmayan suçun iddianameye eklenmesi, dosyaların birleşme talebinin reddedilmesi ve pek çok temel talebin kabul edilmemesi parti içinde ceza beklentisini beraberinde getirdi. Bugün savcının mütaalasını açıklaması halinde bir sonraki duruşmada ise mahkemenin karar verebileceği ifade ediliyor. Parti yetkilileri Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın aday olarak gösterileceğini dile getiriliyor. Halen tutuklu olan ama haklarındaki ceza kesinleşmeyen İdris Baluken, Abdullah Zeydan, Burcu Çelik Özkan, Çağlar Demirel’in de tekrar milletvekili adayı gösterileceği konuşuluyor.