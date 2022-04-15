Demirtaş: Bu zulüm artık bitsin; ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız

5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'ndeki koğuş arkadaşı eski Diyarbakır Belediye Başkanı Dr. Selçuk Mızraklı'yı anlatan bir yazı kaleme aldı. “Halkımıza yapılan zulümlere ve haksızlıklara karşı beraber direniyoruz” diyen Demirtaş, “Bu zulüm artık bitsin istiyoruz. Ülkeye demokrasi ve barış gelsin diye uğraşıyoruz. Ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Artı Gerçek’te yer alan yazısında, Mızraklı ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Demirtaş, aynı koğuşu paylaştığı Mızraklı’dan, “Sadece beden sağlığıyla değil; demokrasi, barış ve özgürlük talepleriyle de ilgili bir hekim olarak politik mücadelenin önemli kişiliklerinden biri olarak öne çıktı” diyerek bahsetti. “Buradayız şimdilik. Halkımıza yapılan zulümlere ve haksızlıklara karşı beraber direniyoruz” diyen Demirtaş devamında şunları kaydetti:

“Dışarıda milyonlar, içeride on binler boyun eğmiyoruz, teslim olmuyoruz. Bu gidişatın, bu düzenin değişeceğine yürekten inanıyoruz. Kararlıyız, umutluyuz.

Zorluklar, engeller, bizi susturmaya çalışanlar, duruşumuzdan rahatsız olanlar yok mu? Çok var. Tahmin ettiğinizden de çok hem de. Ama bizim yüzümüz sadece ve sadece halka dönük. Halk ne istiyorsa ne diyorsa öyle olacak. Biz halkımıza, yeri geldiğinde hizmetkarlık yeri geldiğinde öncülük yapmaktan hiç geri durmadık, bu duruşumuzdan da asla vazgeçmeyeceğiz.

Bu zulüm artık bitsin istiyoruz. Ülkeye demokrasi ve barış gelsin diye uğraşıyoruz. Ayak oyunlarına, küçük hesaplara, ucuz komplolara teslim olmayacağız. Bizi yok sayanlara da yok etmek isteyenlere de boyun eğmedik, kimseden merhamet dilenmedik. Bugünlere hep direnerek geldik, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ve emin olun kazanacağız, mutlaka kazanacağız.”

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