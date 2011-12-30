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Demirtaş: Bu ülke artık bölünmüştür

Uludere'de ölen 35 kişinin cenazesinde konuşan Selahattin Demirtaş, "Bugün ülke bölünmüştür

30 Aralık 2011 02:00

T24 - Uludere'de ölen 35 kişinin cenazesinde konuşan Selahattin Demirtaş, "Bugün ülke bölünmüştür. Artik emin oldum" dedi. 

Demirtaş'tan sert sözler

Uludere'de yaşamını yitiren 35 kişinin cenazelerinin Gülyazı Köyü'nde toprağa verilmesinin ardından konuşan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, sert sözler sarfetti. Demirtaş, "Bugün ülke bölünmüştür. Artık emin oldum. 50 bin defa da öldürseniz bu toprakların adı Kürdistan'dır. Bunu basın yazamaz" diye konuştu. Demirtaş, "Tarih bu dağlarda bir Kürt katliamını daha yazdı" diyerek olayı protesto etti.




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