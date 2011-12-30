Demirtaş: Bu ülke artık bölünmüştür

T24

Uludere'de yaşamını yitiren 35 kişinin cenazelerinin Gülyazı Köyü'nde toprağa verilmesinin ardından konuşan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, sert sözler sarfetti. Demirtaş, "Bugün ülke bölünmüştür. Artık emin oldum. 50 bin defa da öldürseniz bu toprakların adı Kürdistan'dır. Bunu basın yazamaz" diye konuştu. Demirtaş, "Tarih bu dağlarda bir Kürt katliamını daha yazdı" diyerek olayı protesto etti.