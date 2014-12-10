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Dünya
Deutsche Welle

Demirtaş Brüksel'den Davutoğlu'na mesaj verdi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Brüksel'de yaptığı açıklamada, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştirdi. Demirtaş, hükümetin Güvenlik Paketi'nin 'kan dökülmesine yol açacağını' söyledi.

10 Aralık 2014 19:07


Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun grup konuşmasında 'Bundan sonra dökülecek her kandan Demirtaş sorumludur' diyerek HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı işaret etmesinin ardından Demirtaş konuya ilişkin olarak Brüksel'de açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nda 11'incisi düzenlenen Kürt Konferansı'nda konuşma yapmadan önce Türk gazetecilere demeç veren Demirtaş, yaptığı değerlendirmede şiddete teşvik olmadığını belirtti. Hükümetin çıkardığı ya da çıkaracağı Güvenlik Paketi'nin ciddi şekilde kan dökülmesine yol açacağı uyarısını yaptığını söyleyen Selahattin Demirtaş, "Bu konuda bu paketin geçmemesi için bütün demokratik muhalefet hakkımı kullanacağımı söylüyorum. Ancak başbakanın verdiği cevapta kaygılarımın haklı olduğu ortaya çıkıyor. İlk etapta hemen 'kan döküleceğini' ifade ediyor" dedi.

Paketin güvenlik güçlerine öldürme yetkisi verdiğini dile getiren Demirtaş, partisinin evrensel bir hak olan gösteri ve yürüyüş yapma hakkını kullanma noktasında irade beyan ettiğini belirtti.

Yaptıkları son Kandil ziyaretinden henüz herhangi bir sonuç çıkmadığını, meselelerin orada da tartışılmaya devam ettiğini söyleyen HDP Eş Genel Başkanı, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın sunduğu müzakere taslağına dikkat çekti. Demirtaş, hükümetle görüşüp hükümetin fikrinin alınmasından sonra bir de Kandil'in fikrinin alınacağını söyleyerek, bununla ilgili bir kez daha İmralı'ya gidileceğini, Leyla Zana'nın Öcalan'ı ziyaret edebilmesi için ise henüz bir gelişme olmadığını vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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