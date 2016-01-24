Demirtaş: Böyle bir faşist devletin haini olmaktan gurur duyarız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cizre’de 20 civarı yaralının hastaneye götürülmeye çalışıldığını söylerken “Biz, bunlara göre, bu devletin hainiyiz. Hangi devletin? İnsanı köle gibi gören devletin, bireyi toplumu böcek gibi gören devletin, ‘Kürdü ille de katledeceğim, Aleviye hakaret edeceğim, işçiyi Soma’da gömeceğim’ diyen devletin hainiymişiz. Biz böyle bir faşist devletin haini olmaktan gurur duyarız.“ ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’in haberine göre HDK Eş Sözcüleri ve Genel Meclisi’nin belirleneceği Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 6. Genel Kurulu başladı. İnşaat Mühendisleri Odası konferans salonunda yapılan kongrede HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş açıklamalarda bulundu.

Bakanlıklar ve valilerle görüşerek bürokratik tüm çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Demirtaş, “Biz 2016 sivil yaralıyı evden aldırabilmenin, kan kaybından ölmek üzere olanların ambulansla aldırılabilmesinin mücadelesine sıkıştırılıyoruz. Bizi böyle bir alana sıkıştırmalarına izin vermeyelim. Böyle bir lanet devletin üyesi olmak zorunda değiliz. Kendi yurttaşının, yaralının kan kaybından ölümünü yukarıdan izleyen bir bakanlık, devlet asla yurttaşın devleti olamaz.” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, şöyle devam etti:

”O arkadaşlarımız için, az önce çözüldü mü, diye sordum. Hala uğraşıyoruz, cevabını aldım. Çünkü ambulansı devlet kendi malı olarak görüyor. Hekimlerin bir Hipokrat yemini var, buna uymak zorundadır. Kim olursa olsun sağlık hizmet, kimliğine inancına bakmaksızın verilmek zorundadır. Devlet, hemşireyi, doktoru, aşıyı kendi malı olarak görüyor. ‘Ben istersem sana veririm, istemezsem sana vermem‘ diyor. Fakat halk böylesine ceberrut bir devlete karşı kendi hakkını elde edemiyor. Neden, devletimiz böyle buyuruyor. Çünkü biz, bunlara göre, bu devletin hainiyiz. Hangi devletin, insanı köle gibi gören devletin, bireyi toplumu böcek gibi gören devletin, ‘Kürdü ille de katledeceğim, Aleviye hakaret edeceğim, işçiyi Soma’da gömeceğim’ diyen devletin hainiymişiz. Biz böyle bir faşist devletin haini olmaktan gurur duyarız.”

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Demirtaş, “Gelin, anayasa yapalım, diyorlar. Eğer karşımızdaki zihniyet bu şekilde bir anlayış olmasa biz bundan mutluluk duyardık. Darbe anayasasından kurtulmak bizim ideallerimiz arasındadır. Fakat böyle bir devlet ‘gelin anayasa yapalım’ dediğinde bin defa düşünmek zorundayız. Bunlar nasıl bir anayasa, nasıl bir özgürlük, nasıl bir demokrasi anlayışıyla anayasası yapacaklar.”