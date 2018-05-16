"Demirtaş birkaç güne tahliye edilebilir"

4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın, birkaç gün içinde tahliye edileceği iddia edildi.

K24’e konuşan avukat Mahsuni Karaman, Demirtaş’la ilgili olarak yaptıkları başvuruya ilişkin bilgi verdi.

Karaman şöyle konuştu:

“Sayın Demirtaş’ın şu ana kadar bırakılmaması zaten başlı başına bir ayıp. Hukuki bir ayıptır. Özellikle cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ve adaylığı resmi olarak açıklandıktan sonra tutulması hukuki bir kabul edilemez. Hiç kuşkum yok birkaç gün içinde Sayın Demirtaş bence tahliye edilecek.”

Karaman, daha sonra twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Demirtaş tahliye edilecek' yargısı bir bilginin paylaşımı değildir. Bugün yaptığımız tahliye talebimizin sonucuna ilişkin beklentimizin vurgusudur. Umut ediyoruz ki olacak da. Hukukun da, siyasetin de gereği budur."