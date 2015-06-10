Demirtaş: Birileri iç savaş çıkarmak için harekete geçmiş, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ortada yok!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da İhya-Der Başkanı Aytaç Baran'ın öldürülmesi ile başlayan provokasyonla 4 kişinin hayatını kaybettiği olaylara ilişkin olarak, "Birileri iç savaş çıkarmak için harekete geçmiş, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ortada yok!" dedi.

"Katliama uğrayan da biziz hükümet tarafından suçlanan da biziz" diyen Demirtaş, "Dün Diyarbakır'daki 3 HDP'liyi kim katletmiştir. Yönetemiyorsanız hükümeti de bırakın" ifadesini kullandı.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

‘Biz silahlı örgüt değiliz’

"Katledilen biz, hükümet tarafından suçlanan da biz. Yapamıyorsanız bırakın. İş yapamayacak durumdaysanız ülkeyi yönetecek birileri çıkar. Biz silahlı örgüt falan değiliz. Kimin elinde silah var. herkes biliyor. Herkes ama herkes sağduyu ile sabırla hareket etmeli.

Provokasyonları boşa çıkardık ama bedelleri ağır oldu. Her gün cenaze törenlerimiz var. Cumhurbaşkanı, Başbakan hala sessiz. Bu ülke AKP'li AKP'siz yolunu yürüyecektir.

‘HDP hedef haline getirilmiş durumda’

Şu anda ülkenin bir çok yerinde HDP hedef haline getirilmiş durumda. Halk bir tercihte bulundu. Herkesin saygı duyması lazım. Partimizle ilgili meşruiyet tartışması yapan zavallıdır. Ne kadar da saldırsalar da HDP duruşunu gösterecek. Biz kurbanlık koyun da değiliz.

‘Kendimizi borçlu hissediyoruz’

Türkiye halklarına kendimizi borçlu hissediyoruz. Kriz, kaos yaratamayacaklar. Bizim olgun duruşumuz olmasaydı bugün ülkede nefes alınamayacak hale gelinecekti.

‘Emanet oylarla barajı aşmadık’

Biz yüzde 13.02’ye yakın oy aldık. Bunun içinde bir tane bile emanet oy varsa değerlidir. Fakat biz emanet oylarla barajı aşmış değiliz. Güçlü bir tabanımız var. HDP tümüyle emanet oylarla buradadır yaklaşımı doğru olmaz elbette.

HDP ile yan yana gelemeyiz diyenler var. HDP ile yan yana durmak ancak size şeref kazandırır. Bizimle yan yana duranlar şerefli, onurlu duruşumuzdan sahiplenmiş olurlar.

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