"Demirtaş bırakılırsa Erdoğan'ın oyları 2-3 puan düşer"

Artı Gerçek yazarı Koray Düzgören “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi Selahattin Demirtaş'ı bırakmak ister mi” sorusuna, “Demirtaş’ın çıkması demek Erdoğan’ın oylarının 2-3 puan düşmesi demek. Demirtaş, bütün muhalefeti harekete geçirecek bir figür olduğu için Erdoğan’ın oyları 2-3 puan düşecektir” cevabını verdi.

Düzgören, Artı TV'de bu akşam yayınlanan ve gazeteci Celal Başlangıç'ın hazırlayıp sunduğu Artı Gerçek programına katıldı.

Programda AİHM kararına rağmen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmaması değerlendirildi.

Gazeteci Düzgören, AİHM'in "serbest bırakılması gerekir" kararında Demirtaş'ın hukuki değil siyasi saiklerle tutuklandığının altını çizildiğine vurgu yaparak, “Demirtaş’ın çıkması demek Erdoğan’ın oylarının 2-3 puan düşmesi demek. Demirtaş, bütün muhalefeti harekete geçirecek bir figür olduğu için Erdoğan’ın oyları 2-3 puan düşecektir. AİHM siyasi nedenlerle tutuklandı diyor. Yani hukuk değil zorbalık var. Demek ki rehin alınmış, burada bir eşkıyalık var. Üstelik de bir an önce tutukluluğuna son verin diyor. Artık tutukluluğun sürmemesi lazım, bunun ötesi yok. Bekletilmemesi gereken bir olay” diye konuştu.

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