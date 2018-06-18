Demirtaş "Bir oyluk canları var" demişti; İçişleri Bakanı Soylu: Bizi ölümle tehdit etti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş'ın TRT'deki propaganda konuşmasına değerlendirdi. Soylu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın "Bir oylu canları var" açıklamasına, "Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor" diye yanıt verdi.

4 Kasım 2016'dan beri Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, cezaevine girmesinin ardından ilk kez kamerayla görüntülenmiş, TRT Haber'de seçim propagandası konuşması yapmıştı.

Soylu TRT Haber’de gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Soylu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Ben dün Demirtaş’ın TRT’deki propaganda konuşmasını dinledim. Ruh hali ortadan kalkmış. Bir cümle söylüyor.

TRT’deki propaganda konuşmasında bizim için 'bir oyluk canları var' diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hepimizi ölümle tehdit ediyor.

Suruç'taki olay

İbrahim Halil Yıldız esnaf ziyareti yapıyor. 1 liralık çarşılar var. Orada seçim çalışması yapıyor.

Esnafa gidiyor. Ben görüntüleri izledim.

İbrahim Halil yıldız tek cümle söylemiyor. Karşı taraftaki adam sürekli konuşuyor.

Ve en sonunda eliyle siz buradan çıkın gidin yapıyor.

Söylediği sözler arasında “Ben PKK’lıyım siz bu dükkana nasıl girersiniz. Artık sizin işini bitti” gibi burada söyleyemeyeceğim galiz değerlendirmeleri yaptıktan sonra İbrahim Halil yıldız, müşteriler de var onların içinde bozulmamak için orada incik boncukla uğraşıyor.

Sonra İbrahim Halil yıldız arkasını dönüp giderken birisi arkadan vuruyor ve orada arbede başlıyor.

Allahtan İbrahim Halil yıldız kendisini dışarı atıyor ve arbede daha büyük bir hale geliyor.

Bir hazırlık olduğu çok belli. Silahlar sopalar hepsi var.

Cudi Operasyonu

Cudi'de 8 terörist etkisiz hale getirildi. Saat 06.55'te görüntü aldılar, 8.50'de operasyon icra ettiler.

Adil Öksüz iddiaları

Bizde bilgiler var ama burada söyleyemeyiz. Adil Öksüz bir müddet öncesine kadar Almanya’daydı. Bir yere gidip gitmediğine dair herhangi bir değerlendirmemiz yok. Almanların sızdırdığı bilgiler yanlış değil.

Türkiye'yi üzen yavru köpeğin ölümü

Elimizde iş makinesiyle yapıldığına dair görüntü var. Çok da acı görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin. İnsanın içinin kaldıramayacağı görüntüler var.

Bize ilk gelen bilgi düzgün bir kesi olduğu yönündeydi olayın görüntüleri ortaya çıkınca bunu bir iş makinesi olduğu belli oldu.