Demirtaş: Beni hapiste tutan yargı üst düzey IŞİD'liyi 1 gün tutuklamayı hak ihlali saydı

İki yılı aşkın süredir Edirne Cezaevin’de bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 'örgüt kurma ve yönetme', 'örgüt propagandası' ve 'suç ve suçluyu övme' iddialarıyla suçlandığı ve 142 yıl hapis istemiyle yargılandığı davanın 3 gün sürecek duruşmasının ilk oturumu bugün Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmayı çok sayıda HDP milletvekili takip ederken Norveç, Danimarka ve İsveç’ten gelen bazı yabancı diplomatlar salona alınmadı.

Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Demirtaş, savunmasına Leyla Güven'in açlık grevinin 77. gününde olduğunu hatırlatarak başladı.

“Leyla Güven’in talebi meşrudur”

Artıgerçek'te yer alan habere göre, Demirtaş, savunmasında Leyla Güven’le ilgili şunları söyledi:

"Açlık grevinin 77. Gününde bulunan Leyla Güven'e dikkat çekmek istiyorum. Barış, demokrasi için bedenini ölüme yatırmıştır. 77 gündür açlık grevinde olan sayın Leyla Güven, parlamentonun bir üyesidir. Barış, demokrasi için bedenini ölüme yatırmıştır. TBMM acilen heyet oluşturup, Leyla Güven’in ziyaretine göndermelidir. Leyla Güven’in talebi meşrudur. İmralı Cezaevindeki tecrit kaldırılmalıdır. Parlamentonun sessizliği kabul edilemez. Parlamentodan bir heyet derhal cezaevine gönderilmeli. Adalet Bakanı üst düzey bir yetkili cezaevine gönderilmeli, bu konuda sorumluluk almalı. Güven’in eylemi hukuki ve meşrudur. İmralı’da aile ve avukat görüşünün sağlanması talebi anayasal bir haktır. Güven bir politikacı olarak onurlu bir duruş sergiliyor. Savunmama Leyla Güven ve açlık grevinde bulunan cezaevindeki tüm tutsaklara selamlarımı ve sevgilerimi göndererek başlıyorum.”

Mahkemelerin başından beri politik tutum sergilendiğini söyleyen Demirtaş, “İktidar, AKP Genel Başkanı başta olmak üzere halen beni suçlamaya devam ediyor. Benim yargılanmam medya üzerinde yapılıyor, kamuoyunda yapılıyor. İktidar yapıyor. Dolayısıyla benim de bunlara cevap vermem gerekiyor. Savunmamı bu çerçevede ele alıyorum artık” dedi.

“TBMM Anayasaya aykırı biçimde dokunulmazlıkları kaldırdı”

Demirtaş sözlerine şöyle devam etti:

"Savcı dosyayı iyi hazırlayamadı diyelim, tamam. Peki TBMM ne yaptı? Fezlekeleri tek tek komisyonda ele alıp da mı dokunulmazlıkları kaldırdı? Hayır. Anayasaya aykırı bir şekilde, dokunulmazlıkları kaldırdı.

“AKP, MHP ve bazı CHP’lilerin aceleleri vardı”

Bir linç ortamında, AKP-MHP ve bir grup CHP'li ele ele verip bizi politikleşmiş yargının önüne atmak için acele ediyorlardı. Aceleleri vardı.

“Beni hapiste tutan yargı üst düzey IŞİD'liyi 1 gün tutuklamayı hak ihlali saydı”

Beni hapiste tutan yargı, 1 buçuk milyon ödülle aranan IŞİD'li Ayşenur İnci'yi, adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Mahkeme, üst düzey IŞİD'liyi 1 gün bile tutuklamayı hak ihlali olarak görmüş. Ona yaklaşımınız bu, bana yaklaşımınız bu. Mevzu bu işte.

"Eren Erdem, yargı tarihinde görülmemiş fırıldaklarla cezaevinde tutuldu"

Eren Erdem'i mahkeme tahliye etti. Yargı tarihinde görülmemiş fırıldaklarla, tahliye yazısı geciktirilerek cezaevinde tutulması sağlandı. Tahliyeye itiraz edildi, gece yarısı mahkeme toplandı ve tutuklanmasına karar verildi. Yargının durumu budur. Kayıtlara geçsin."

Aranın ardından 22 No'lu fezlekeye ilişkin savunma yapan Demiştaş şöyle konuştu:

"Anadilde eğitim talebini programına yazdırmış bir partinin eş genel başkanı olarak, anadile duyarlılık çağrımı bir terör faaliyeti olarak niteleyen bu savcı kimdir? Ahmet Karaca. Şimdi FETÖ'den tutuklu. Savcı Ahmet Karaca, bir dönem Diyarbakır Adliyesini yöneten kişilerdendi. Komplo, kumpas, çete faaliyeti, her türlü ayak oyunu. Tanırız. FETÖ'cü mü değil mi bilemem ama yasa dışı bir sürü iş yaptığına tanıktık ve meydanlarda bunu söylüyorduk da. Terörist diye tutuklanmış bir savcının, anadille ilgili yaptığım iki cümlelik değerlendirmeden, beni terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör faaliyeti yürütmekle suçlaması ahlaksızlığın daniskasıdır. Onun fezlekesini iddianameye koymak da komploya ortak olmaktır.

“Bize AKP-Cemaat ortak operasyon yaptı”

Avukatlarım iletiyor, cemaatçiler sosyal medyada 'Demirtaş bizi suçluyor ama hayır onu tutuklayan Cemaat değil AKP'dir' diyormuş. Bize yapılan operasyon, AKP-Cemaat ortaklığının operasyonudur. İşte savcı Ahmet Karaca.

12 fezlekem bunlar tarafından düzenlenmiş ve tutuklanma gerekçem haline getirilmiş. Cemaatten tutuklanan, ceza alan savcıların bizimle işlemleri gözden geçirilmedi. Balyoz, Ergenekon hatta bazı adli davalar gözden geçirildi.

Bu savcı Ahmet Karaca tutuklandı, hakkında iddianame hazırlandı. Bir kişi bile sormadı; ya sen bir sürü faaliyet yürüttün, kumpaslar kurdun. Bir tanesi de Selahattin Demirtaş hakkındaki fezleke. Kumpasın daniskası.

“Anadilde eğitim talep etmenin terörle alakası yok”

Resmi bir dernek olan Kürt Dil Derneği'nin yaptığı ve müzikle, güle oynaya geçen bir yürüyüşe katılıp konuşma yaptım diye beni 'terör örgütü üyesi' olarak görmek halkıma da hakarettir. Faşistliktir, başka da bir şey değildir. Anadilde eğitim talep etmenin terörle alakası yoktur. Kürt halkı, Kürt halkı olduğundan beri anadili vardır.

Savcı şansını o kadar zorlamış ki örgütsel bir faaliyete sokmak için. Öcalan'ın anadille ilgili sözlerini almış. Öcalan da bir Kürt olarak, 'Benim anadilim önemlidir' demiş avukatlarına. Bunun terör faaliyetiyle ne alakası var?Savcı ille de bir bağ kuracak ya, aylarca önceden duyurulmuş bir konferansın sonuç bildirgesinde deklare edilmiş faaliyetleri illegal sayamayacağı için, bir yerlerden ekle-çıkar, kopyala-yapıştır bir kumpas kurması lazım. Taramış interneti, Öcalan'ın sözlerini bulmuş.,

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, bir Kürt'ün anadilinde eğitim istemesi teröristlik olarak tarifleniyor, tutuklanma gerekçesi oluyor.

'Bir Kürt anadilinde eğitim istiyorsa devletin bölünmez bütünlüğüne karşıdır. PKK ve Öcalan da anadilinden bahsettiğine göre, dolayısıyla bu bir terör faaliyetidir. Sen istediğin kadar 'değildir' de kardeşim. Ben devlet olarak böyle görüyorum.'

Milyonlarca insan istiyor. Ben istiyorum. Halen istiyorum. Anadilim Kürtçe, Anayasal güvencede olmalı ve Kürtçe eğitim yapılmalı. Sadece o konuşmamda söylememişim. Mitinglerde, kürsülerde, grup konuşmalarımda defalarca değinmişim.

“Bu fezleke Kürt halkına karşı terbiyesizliğin ciddi bir örneğidir”

Bu fezleke kumpas anlayışının, Kürt halkına karşı saygısızlığın, terbiyesizliğin ciddi bir örneğidir. Savcı Ahmet Karaca'nın yaptığı ırkçılıktır. Benim anadil talebimi terörist bir faaliyet olarak nitelemek faşistliktir. Her dil kıymetlidir. Her halkın anadili eşittir. Türkçe de öyledir Kürtçe de. Ben, anadilime bu yaklaşımı kabul etmediğim için HDP'de siyaset yapıyorum. Doğru bir siyasi çizgi izlediği için ben HDP'deyim. Tam da bu faşistliklere karşı mücadele ettiğim için HDP'deyim. O zaman, BDP eş başkanı olarak bu konuşmayı yapmışım. Doğru bir iş yapmışım. İyi ki de yapmışım. Tümüyle partimin programına, benim görüşlerime uygundur.

“Dönemin savcıları muhalifleri sıkıştırıp terfi aldı”

Cemaatçi savcı Ahmet Karaca madem çok hassas, o yürüyüşü ve kampanyayı düzenleyen ve dilekçe imzalayan iki milyon insanla ilgili ne yapmış? Hiçbir şey. Bir tek Selahattin Demirtaş hakkında fezleke düzenleyip Meclise göndermiş. O dönemin Ahmet Karaca gibi savcıları siyasi saikle hareket ettiğinden dertleri muhalifleri boğmak. 'Size muhalefet edenleri sıkıştırıyorum' deyip aferini almak, terfiyi kapmak. Nitekim yükseldiler, HSYK'ye kadar çıktılar. Bu yürüyüşün üzerinden 9 yıl geçmiş, bana soruyorsunuz. Hazindir. Benim açımdan değil, sizin açınızdan. Ben durduğum yerdeyim. Halkımla birlikte. Partimle birlikte. Özgürlüklere inananlarla. Daha güçlüyüm. Daha inançlıyım. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına daha fazla inanıyorum. Peki Ahmet Karaca nerede? Çıksın da bu fezlekeyi savunabilsin bakayım. Keşke imkan olsa da SEGBİS ile bağlasanız. Bu dava da öyle olacak. Aradan 9 yıl geçmeyecek belki de.

“Ben milyonların temsilciyim”

Duruşma başlarken ilk talebim buydu. Dedim ki, bu fezlekeleri ayıklayın. İddianameyi kabul ettiniz ama bazı fezlekeler soruşturma konusu olması itibariyle büyük haksızlık. Bakın bu fezleke de onlardan biri. Bunlarla yargılamayın dedim. Ben sadece Demirtaş değilim. Milyonların bu ve benzeri siyasi taleplerinin temsilcisiyim. Beni anadili talebi sebebiyle yargılamakla milyonlarca insanı yargılamış olursunuz. İnsanlar incinir. Bakın orada ben 2 kızımın velisi olarak değil, eş başkan olarak konuşmuşum. Biz bu ülkede asli unsuruz. Anadilinde eğitim Kürtler için haktır. Almanya'daki yurttaşlarımızın da anadilinde eğitim hakkı olduğunu savunuyorum. Onun da hakkı var. Bizim niye burada olmuyormuş? Niye eşit olmuyormuşuz? Ben anadilinde eğitim hakkını her yerde açık açık savundum. Parlamentoda mitinglerde de savundum. Bu fezlekeye konu olan STK'lerin etkinliklerinde de savundum. Bilmem kimin elinde bir belge yakalanmış, orada anadilinde eğitim savunuluyormuş, Demirtaş da buna dayanarak gitmiş yürüyüşe katılmış, anadilinde eğitimi savunmuş, dolaysıyla bu bir terör faaliyetidir. Hadi oradan.

Kışanak’ın konuşması Demirtaş’ın dosyasında

Savcı hiç alakası olmayan delil koymuş. Siz de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yazınca, herhalde 'Elimizde Demirtaş konuşması yok, size Gültan Kışanak ile Osman Baydemir konuşması gönderelim. Onlar konuşmuş ama siz cezayı Demirtaş'a verin, bir şey olmaz' demişler. Gültan Kışanak ile Osman Baydemir orada ne konuşmuşlarsa arkasındayım. Suçsa da ben üstlenebilirim, sorun değil. Savcı çok zorlanmasın, delil bulamadığı için.

Anadilinde eğitim talebi suç değildir. Tam tersine bana karşı, partime karşı suç işlenmiştir. AKP-Cemaat ortaklığıyla yürütülen kirli operasyonlarının parçalarıdır bunlar. Cemaat faaliyetlerinden mağdur olmuş herkes aklanırken bizler yargılanmaya devam ediyoruz.

[22 no'lu fezlekeden okuyor] Ahmet Karaca'nın hazırladığı bir fezleke. Bu festivaldeki konuşmam sebebiyle suçlanıyorum. Ben tam olarak ne yapmışım, ne konuşmuşum, afişlerle benim nasıl bir alakam var, savcı bunu delillendirmeye gerek bile duymamış.

Fezlekeye göre poliste görüntü olmalı. O görüntü çözümleri getirilsin. Bakayım ben ne ile suçlanıyorum. Araya nokta nokta koyarak iki ayrı paragrafla suçlama yapılamaz, zaten ben de savunma yapamam.

Savcı beni festivaldeki afişlerden ötürü mü suçluyor, belli değil. Beni konuşmamla suçluyor zannedersem. O halde, konuşmamın tam metni ve görüntüsünü istiyorum.

Hiçbir konuşmamı inkar etmem ben. Arkasında duramayacağım konuşma da yoktur.

“Çözüm sürecinde görüştüğüm pek çok devlet adamı Öcalan bu ülkede etkili olduğunu söyledi”

Ben Öcalan'ın barışa en yüksek katkıyı sunabilecek kişi olduğunu düşünüyorum. Siz buna katılır mısınız, takdir sizin. Ama ‘bu suçtur’ diyemezsiniz. ‘Neden Öcalan'ın barışa katkı sunabileceğini düşünüyorsun’ diye bir suç uyduramazsınız.

Öcalan savaşın mimarıdır desem tamam. Savcı buradan yola çıkarak diyebilir ki, sen terör propagandası yapıyorsun. ‘Öcalan barışın mimarıdır’ demek nasıl terör propagandası oluyor ya? [Gülüyor.]

Öcalan bu ülkede gerçekten de etkili olmasaydı İmralı gibi bir adada özel bir rejime tabi tutulmazdı. Tecrit uygulanmazdı. Bunu yetkililer benden iyi biliyor. Çözüm sürecinde görüştüğüm pek çok devlet yetkilisi söyledi.

“PKK bizim çağrımızla silah bırakmaz”

Siyasetçinin işi, acıların yaşanmasını önleyecek cesur politikalar üretmektir. Ben buna dayanarak "Öcalan barışın mimarıdır" dedim, diyorum. Defalarca çağrım var ama PKK bizim çağrılarımızla silah bırakmaz. Ama Öcalan'ın çağrısını dikkate alır. Buna dayanarak dedik.

Ne yapalım? Bildiğimiz gerçeği, savcı soruşturma açacak diye saklayalım mı? Hayır. Bu benim siyasi görüşüm. En fazla buna katılmayabilirsiniz Ama beni bundan dolayı yargılayamazsınız. Bu, yargının konusu olamaz."

Duruşma yarın ikinci oturumla devam edecek.